Olivia de Havilland La reputación de una actriz prodigiosa La intérprete era una mujer de carácter: fue piloto de avión, se casó dos veces, demandó a la Warner y el «macartismo» le acusó de comunista

A Olivia de Havilland le importó un bledo, que diría Rhett Butler, tener 101 años para demandar a FX por «Feud», ficción de Ryan Murphy sobre la rivalidad entre Bette Davis y Joan Crawford. Creía que la imagen que daba en la serie (a través de Catherine Zeta-Jones) dañaba su «reputación profesional de integridad, honestidad, generosidad, autosacrificio y dignidad». Los tribunales no le dieron la razón. En «Feud» se la veía llamando puta a su querida hermana Joan Fontaine. Aseguró que ese «término ofensivo» iba contra su reputación de «buenos modales, clase y amabilidad». Acciones anteriores explicaban su proceder y cabreo. A finales de los 70 abandonó una película italiana donde iba a hacer de prostituta vieja. «Me habría gustado rodarla pero no pude por mi hija de 20 años, Gisele. Es muy sensible y no quiero que sus amigos me vean en ese sórdido burdel. Quiero hacer un papel respetable», dijo antes de embarcarse en «Aeropuerto 77». Pero Olivia de Havilland tenía un gran sentido del humor. Lo demostró en su libro de memorias «Todos los franceses tienen uno» (Confluencias), donde exageró cualquier nimiedad del país donde se fue a vivir en 1953 con su nuevo marido. Unos divertidos recuerdos sin argumento centrados en las costumbres francesas desde el punto de vista de un extranjero recién llegado.

Olivia de Havilland, como Melania Hamilton, era una mujer de carácter. Jack Warner no la dejaba hacer «Lo que el viento se llevó» y fue a hablar con Ann, su mujer, para que lo convenciera. Y demandó a la Warner Bros en 1943 acabando con la esclavitud de los estudios (otra esclavitud). Mientras duró el juicio no pudo trabajar. Ganó y dio nombre a una reglamentación: la ley o decisión De Havilland.

Las tiranteces entre Joan Fontaine y Olivia de Havilland son un cliché tan grande como Hedi Lamarr inventando el wifi. Joan en una entrevista: «Me casé la primera, gané un Oscar la primera, tuve un hijo la primera. Si me muero estará furiosa porque otra vez le habré ganado». En 2013 murió carita de mono y Olivia de Havilland se mostró más «conmocionada y entristecida» que furiosa. Joan se llevaría el Oscar por «Sospecha» estando Olivia nominada por «Si no amaneciera». Ambas estaban sentadas con Selznick. Ginger Rogers anunció la ganadora y Fontaine se sintió paralizada: «Pensé que mi hermana iba a saltar sobre la mesa y agarrarme del pelo». Lo contó en sus memorias «No Bed of Roses» (1978). Olivia se refería a ese libro como «Ni una pizca de verdad».

Olivia de Havilland dijo a su médico que tenía planeado vivir hasta los 110. Había nacido en Tokio el 1 de julio de 1916 de padres británicos. Se nacionalizó estadounidense en noviembre de 1941, nueve días antes de Pearl Harbor. «Si no, me habrían mandado a un campo de concentración». Pero ya era una estrella. «El capitán Blood» (1935), «La carga de la brigada ligera» (1936), «Robín de los bosques» (1938). Las tres con Errol Flynn, de quien recuerda su entusiasmo al besarla en la última. Las medias dejaban notar en todo su ímpetu el instrumento con el que el actor tocaba el piano. De 1941 es «Murieron con las botas puestas», la última que hizo con Flynn.

Salió con Howard Hughes, con John Huston y con Jimmy Stewart, fue piloto de avión, ganó dos Oscars, se casó dos veces, tuvo dos hijos (uno murió a los 41 años), se siguió peleando con su hermana (no se hablaron en el funeral de su madre) y declaró en secreto ante el Comité de Actividades Antiamericanas. Comprometida con el Independent Citizens Committee of the Arts, Sciencies and Professions, en 1958 la llamaron acusada de ser comunista. «Me puse un vestido rojo y dije: “Por favor, no piensen que el color explica mi opinión política”». El Torquemada del Congreso se puso hecho una furia: «Que no conste eso que acaba de decir». Al pensar en Olivia de Havilland oigo la maravillosa voz de Elvira Jofre en el doblaje español de «Lo que el viento se llevó» y veo su cara de actriz prodigiosa al final de «La heredera», cuando se venga de Montgomery Clift.