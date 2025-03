Kevin Lee, el actor que siempre hace de 'chico malo' occidental en el cine chino

Hace tiempo que el cine dejó de necesitar seres sobrenaturales, capas negras o risas estridentes para representar al malo malísimo. Los antagonistas estilo doctor Mabuse se quedaron en el cine mudo. Lo sabe Kevin Lee , el actor británico que siempre interpreta al ‘ ... villano occidental’ en las películas de propaganda en la China de Xi Jinping . Son filmes de los de final feliz en los que el gigante asiático hace lo indecible para salvar a sus ciudadanos del ‘pernicioso imperialismo ’ de Occidente.

Un fotograma de 'El testamento del Doctor Mabuse', de Fritz Lang ABC

Los personajes que interpreta Lee, no podía ser de otra forma, acaban cubiertos de sangre antes de que aparezcan los títulos de crédito. Si las cosas van bien, solo le arrestan. La última vez que murió en la pantalla interpretaba a un coronel estadounidense en la Guerra de Corea, pero a él no parece importarle. « Me encantaría ser el bueno de la película , pero hay que aceptar que si trabajo como actor en China haré siempre de malo», confesó a ‘The Guardian’. Creció viendo la filmografía de Jackie Chan , Bruce Lee y Jet Li y en 2004 se mudó a China para estudiar artes marciales.

Regresó diez años más tarde para trabajar como consultor financiero hasta que un día, de pura casualidad, se topó, en la Oficina de Seguridad Pública de Pekín, con la estrella más popular de China, Wu Jing . Lee le saludó con un léxico bastante mejorable pero, aún así, Wu le ofreció hacer una audición para su próxima película: andaba en busca de un matón de otra raza.

Tuvo problemas para pronunciar sus líneas, pero el papel fue suyo. Interpretó a un soldado apodado ‘Mad Cow’ –que se traduce como ‘vaca loca–’ en ‘Wolf Warrior’, la saga bélica más taquillera de la industria cinematográfica china. Su secuela se convirtió nada menos que en la película que más dinero ha recaudado en China de todos los tiempos. «Honestamente, no me importa lo que piense la gente porque solo soy un actor. No trabajo para el gobierno chino », confesó en una entrevista reciente a la BBC.

El 'affiche' de una de las películas de la taquillera saga 'Wolf Warrior' ABC

«No puedo emocionarme demasiado cuando publico contenido para mis seguidores en Tik Tok. Tengo que mostrar mucha humildad y respeto a los soldados chinos caídos. Intento ser embajador de Gran Bretaña aquí; si la gente pregunta, nunca rechazo una fotografía». Lee ha recibido crítica s tanto por parte del público occidental como oriental . Si los primeros le acusan de alimentar la propaganda del régimen comunista, con los segundos tiene que andarse con pies de plomo al compartir las escenas en las que dispara a soldados chinos por miedo a ofender al público del país que le ha llevado al éxito.

Xi Jinping instó en 2014 a los autores chinos a hacer del patriotismo el tema principal de la creación literaria y cinematográfica

En 2014, Xi Jinping instó a los artistas chinos a «hacer del patriotismo el tema principal de la creación literaria y cinematográfica». Justo un año después se estrenó la primera entrega de ‘Wolf Warrior’. En las taquillas chinas no deja de anunciarse la misma película: filmes llenos de acción en los que se promueve el heroísmo de soldados chinos fuera de sus fronteras. Se conocen con el término, muy de distopía, de ‘melodía principal’ , que alude a todo ello que queda impregnado de la ideología oficial del Gobierno .

«Si hay algo que cambiaría de la industria china, sería abrir un poco más las puertas a la creatividad , solo un 5% de los guiones consiguen sortear la censura », dice Lee, a quien solo parece preocuparle terminar encasillándose en el mismo papel dentro de unos años. «Por el momento, no me importa hacer de villano, incluso si alguien con la mitad de estatura me patea el trasero ».