Tom Hanks: «El cinismo se ha convertido en el eje central de nuestra sociedad» El actor encarna a Fred Rogers, presentador de programas infantiles en EEUU, en «Un amigo extraordinario»

María Estévez Los Ángeles Actualizado: 22/08/2020 12:06h

Cualquiera desearía tener a Tom Hanks como vecino dando cada mañana los buenos días; sin duda, contagiaría su ánimo siempre positivo. Esta semana, el actor estrena la película «Un amigo extraordinario» («A Beautiful Day in the Neighborhood»», donde se mete en la piel de Mister Rogers, un presentador y educador infantil televisivo que estuvo durante décadas enseñando a los más pequeños de EE.UU. cómo enfrentar sus emociones. «El cinismo se ha convertido en el eje central de nuestra sociedad. Supongo que es más fácil, y se puede hacer más dinero manteniendo esa actitud. Es un gran producto porque permite crear teorías conspiranoicas», dice el actor. Pero Fred Rogers entendió que la programación para niños no debería ser así. «Cuando nos enfrentamos a un mensaje tan simple como «es un bello día en el vecindario» nos asustamos. Debemos permitirnos el placer de sentirnos bien», reflexiona Tom Hanks.

La cinta, que se estrenó en el Festival de Toronto, llega hoy a los cines españoles, en este extraño verano donde los estudios reconocen el desafío que supone estrenar un título potente en los cines casi vacíos.

«Un amigo extraordinario» se presenta como un episodio de televisión y cuenta la historia real que vivió el periodista Lloyd Vogel, interpretado por Matthew Rhys, al entrevistar a Rogers para la revista Esquire. «Hay algo realmente interesante en encarnar a una persona real, porque puedes conocerlo y decirle que vas a contar algo que tal vez nunca dijo y a hacer cosas que nunca hizo, pero que vas a intentar hacerlo de la forma más auténtica posible», reconoce Hanks. El actor regresa a la gran pantalla para emocionarnos con un entrañable personaje muy conocido entre la audiencia norteamericana, aunque menos entre el público internacional. «Creo que lo importante en este filme son las emociones de la historia; el personaje nos guía sin importar si conoces su trabajo», explica el actor.

Dirigido por Marielle Heller, el filme fue muy bien recibido en el Festival de Toronto. «Para mi, ha sido maravilloso descubrir al personaje de Fred Rogers. Si nunca lo ha visto, debe buscarlo en internet. Era un hombre amable y presente, que solía hacerte sentir incómodo por su genialidad», añade el intérprete.

Tom Hanks se desliza sin esfuerzo en las suaves chaquetas y zapatillas de lana de Rogers, transmutando su talento de actor en la dulce personalidad del presentador. Según Hanks, la película tiene como objetivo ofrecer una alternativa a ese discurso desalentador de hoy en día. «Cuando Fred Rogers vio por primera vez la programación infantil (en la década de 1950), vio los tentáculos tóxicos de la hipocresía. Seguimos igual, y si alguien nos dice: «Es un hermoso día en el vecindario», parece que hemos recibido una suerte de bofetada. Hay lugar para el cinismo, sin duda. Pero, ¿por qué empezar el día con ello?». Por contra, no fue fácil meterse físicamente en la piel de este educador. «Tuve que aprender toda su rutina en el tiempo que él la hacía. Pensaba que era fácil, ¡pero qué equivocado estaba! Me costó tanto que necesité 22 tomas para lograrlo». Hanks reveló que se preparó retorciendo un títere mientras cantaba, se abrochaba el suéter y se ataba los cordones de las zapatillas.

«Lo más difícil que tiene que hacer cualquier actor –concluye– es vencer esa autoconciencia natural. Fred me exigió detener a los caballos salvajes que atraviesan mi cerebro al actuar». Hanks detalla igualmente la dificultad de coreografiar la rutina que Rogers tenía en la apertura de cada episodio de «Mister Rogers». «¿Cree que tienes mucho tiempo en esa canción? Intente entrar, quitarse la chaqueta, colgarla, cerrar la puerta del armariom quitarse los zapatos, y casi todo al mismo tiempo. ¡Veintidós tomas, para no creer!», ríe.