Las diez películas más cutres de la CutreCon 2022

El Festival Internacional de Cine Cutre de Madrid celebra su undécima edición del 23 al 27 de febrero, y para celebrarlo, hemos pedido a su director Carlos Palencia que nos seleccione un Top10 de los más de treinta bodrios que harán partirse de risa al público de este evento que ya forma parte del panorama cultural más divertido de España.

«Como muchos miembros del festival trabajamos en la industria cultural, estamos constantemente viendo películas que pueden ser candidatas a estar en la CutreCon», explica Palencia. «El criterio es siempre el de elegir películas que son comedias involuntarias, que te hacen reír sin pretenderlo». Este año se les ha quedado la espinita de no poder proyectar filmes de Norbert Moutier, un cineasta que fascina a Palencia y con cuya obra hubieran querido contar este año. «No llevó muy bien lo de que la gente se tomara sus películas a risa, y ordenó a su familia guardarlas bajo llave, así que no se pueden conseguir», explica. Pero sí han podido recibir otras treinta y tantas joyas del séptimo arte más cachondo, de las que nos recomienda especialmente estas diez.

1. 'Bad Black'

Es el título estrella de la factoría Wakaliwood, el cine de acción de Uganda. Es un cine loquísimo, con películas de sesenta minutos rodadas con doscientos dólares, en las que se ve la autoconsciencia de que sólo pretenden divertir. En una hora puedes ver más veinte persecuciones por la carretera, escenas en las que mueren doscientas personas por plano... una auténtica exageración con actores amateur que se pelean a tortazos de verdad, ¡haciéndose daño! Además, hay una cosa típica de estas películas, que es una voz en off que va haciendo chistes durante todo el minutaje, como si el cine fuera una verbena. Es delirante.

2. 'New York Ninja'

Es una película de 1984 que se terminó de rodar pero nunca se acabó la producción. Todo el material se quedó guardado en un almacén durante tres décadas, hasta que una compañía estadounidense especialista en restauración la encontró y la rescató hace poco. Su director es uno de los grandes del cine de artes marciales taiwanés de los setenta, John Liu, que hizo algunas películas en España a cual más lamentable y acabó encarcelado en Zaragoza por un caso de trata de blancas. Un tío despreciable. El caso es que en 1984 se fue a Estados Unidos y rodó esta película, y de las seis horas de celuloide que se han encontrado han montado un filme con mucha imaginación. El resultado es espectacular, un disparate total desde el primer minuto hasta el último.

3. 'La matanza caníbal de los garrulos lisérgicos'

Un clásico del cine trash gallego. Se rodó en el '93, cuando no había todavía una escena underground de cine gore. Varios personajes de la movida gallega de los noventa grabaron una gamberrada divertidísima, festiva y totalmente autoconsciente. Es un cachondeo que parte de la ultraviolencia, lo cual es algo muy osado. Fue muy transgresora en su momento y lo sigue siendo a día de hoy, porque en la actualidad no se podría hacer una película como esta. Vamos a tener la suerte de contar con casi todo el elenco protagonista para disfrutarla en su compañía y poder hacerles preguntas después de la proyección.

4. 'Star Wars' turco

Para mí es la película más cutre de todos los tiempos. Además no la rodaron cuatro colegas, sino que es una película 'profesional', que tuvo su público en los cines de Turquía y contó con actores conocidos en el país. Está montada con trozos de otras películas, con planos robados de la saga original metidos de mala manera y sin ningún criterio, con música de otras películas, el montaje está hecho 'a machetazos', como yo digo... en fin, una cosa tan esperpéntica y tan chapucera que a George Lucas ni si quiera le mereció la pena demandarles por derechos de autor. El público no va a dar crédito de lo que va a ver.

5. '2019, tras la caída de Nueva York'

Es una de las grandes 'exploitations' italianas de los ochenta, dirigida por un gran cineasta como es Sergio Martino, que no había hecho una película mala en su vida. En los ochenta decidió copiar los éxitos estadounidenses porque estaban muy de moda, y plagió el '1997, rescate en Nueva York' sin medios pero con mucha imaginación y sentido de la diversión. Hay una mezcla de voluntariedad e involuntariedad en lo que hizo, que resulta cachondísima. Sobre todo porque rellenó el metraje con escenas sin sentido que no dan respiro al espectador.

6. 'King Kong vs Godzilla' (montaje americano)

Los japoneses rodaron la original en 1962, y al año siguiente RKO adquirió los derechos para el público estadounidense. Lo que hicieron fue cambiar de sitio varias escenas y meter algunos insertos que no venían a cuento, y con eso convirtieron una película que no estaba mal en un desastre desternillante. De pronto te hablan de la muerte de personajes que aún no han salido en la peli, y cosas peores que hacen que te partas de risa. ¡Parece que querían dar a entender que el público estadounidense era idiota! Además, ver a King Kong y a Godzilla destrozar maquetas en pantalla grande, siempre es una fiesta en una sala de proyección.

7. 'LJ Detective'

La recomiendo por lo insólito de la propuesta. Es una película asturiana rodada por un actor, guionista y director que guarda un parecido increíble con Keanu Reeves. Hace pocos años se lio la manta a la cabeza y como es fan del cine tipo 'Fast and furious', decidió hacer una serie de acción sin saber si alguien la compraría. El tío rodó en apenas un año dos temporadas de diez capítulos cada una, sin saber si la iba a poder colocar. Ha estado peleando durante años, pero es un producto tan friqui que no sabes si es un desastre o una obra maestra. En CutreCon se va a poder ver un montaje de los seis primeros episodios, que son algo nunca visto en el cine español: todo está lleno de cochazos, tías en bikini disparando metralletas en mitad de la nieve... ideas loquísimas que van a hacernos partir de risa.

8. 'Power Rangers, la película'

Aunque CutreCon se centra en películas de bajo presupuesto, también nos gusta dedicar un tiempo a algún blockbuster que con los años se ha convertido en un puro chiste. Esta película es una broma, una desgracia fílmica a todos los niveles, como el 'Street Fighter' de Van Damme, por ejemplo. Va a ser una sesión nostálgica para la gente que nació en los años ochenta. Muchos treintañeros la recordarán con cariño y nostalgia, y cuando la vuelvan a ver, se darán cuenta de que todo es un desastre, ningún diálogo se salva. Es una cosa inenarrable, y muy cómica por el conflicto que va a generar a los espectadores que se acerquen a su niño interior. Les vamos a destrozar la infancia.

9. 'Krack'

Es una película india, taquillazo de 2021 de Tollywood, la industria del cine de Bengala Occidental. Es cine de acción exageradísimo, donde los coches dan ochenta vueltas de campana, cada vez que hay un puñetazo el tío sale volando... este es el máximo exponente de ese cine hiperbólico del sur de la India. Son pelis loquísimas, perfectas para un festival como el nuestro porque invita a aplaudir a los luchadores tomando partido por cada uno de ellos según te hagan más o menos gracia. Además es moralmente reprobable, con torturas policiales a niveles inaceptables, una trama ridícula que podría haberse escrito en una servilleta... lo tiene todo.

10. 'Magic Lizard'

No puedo dejar de recomendar esta película, porque parece concebida por una civilización extraterrestre. Yo no entendía nada la primera vez que la vi. Trasciende lo divino, lo humano y lo intergaláctico. Está protagonizada por un lagarto gigante con chorreras que vive en Tailandia tranquilamente, como una especie de Espinete, y parece una película infantil pero de repente hay una invasión extraterrestre y empieza a haber desnudos, escenas de violencia incomprensible y cosas que no puedo desvelar porque no quiero reventar la película. Qué concepción del cine más aberrante. Yo no he visto nada igual, porque no existe.