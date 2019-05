Belén Rodríguez rompe con las Campos

Actualizado 16/05/2019 a las 17:26

La colaboradora de Sálvame, Belén Rodríguez, sorpredió a los telespectadores al confesar que ha roto su relación con las Campos. Otros tertulianos del programa, como Kiko Hernández, también han reconocido que ya no mantienen el contacto con la familia de periodistas.

Llama la atención el caso de Belén Ro, que ha sido siempre una gran amiga de la familia. «Era muy amiga de las Campos pero ahora mismo no tengo ninguna relación. Hace 30 años que conozco a Mª Teresa Campos, teníamos una relación de madre e hija. Cuando mi madre estaba muy enferma, Teresa se portó muy bien conmigo, siempre estuvo allí y cuando murió mi hermano también se portaron muy bien”, confesó.

Rodríguez ha comentado que le parece extraño este comportamiento por parte de Mª Teresa ya que, según ella, no ha ocurrido nada entre las dos. «No tengo conciencia de haber hecho nada. Creo que Teresa ha seguido directrices de Carmen. Estoy muy dolida con Carmen. Me han llegado rumores de que puede estar hablando mal de mí» continuaba la colaboradora y aseguraba que ahora mismo está muy enfadada y no le cogería el teléfono a Mª Teresa.

Terelu Campos reconoció que su hermana estaba enfadada con Belén porque no se había sentido arropada por ella «cuando estuvo enferma ni cuando ocurrió lo de la tarta».

Todo esto viene después de que Terelu Campos, tras abandonar definitivamente el programa de Telecinco, ofreciera una entrevista a Lecturas en la que relató el calvario vivido tras sus operaciones y criticó a algunos compañeros que no la llamaron. Kiko Hernández fue el primero en reconocer que no la llamó porque ya no se lleva con ella y cree que a Terelu le molesta que Hernández presente Sálvame.