HBO apuesta por la comedia y los realities

El nuevo CEO de Warner Bros. Discovery David Zaslav trata de encontrar el hechizo adecuado para equilibrar la transmisión en plataformas, estrenos en cines y distribución por cable tradicional en un panorama mediático cada vez más aterrador. Los temidos despidos posteriores a la fusión de Warner Bros Discovery han llegado a los ejecutivos de programación supervisada de HBO y al director de contenido de HBO Max.

En total, unas 70 personas han sido despedidas este lunes , la gran mayoría pertenecientes a la creación de contenido para Max que incluye Originales de Ficción, series internacionales, adquisiciones y series originales en directo. Este es un movimiento que hace presagiar un cambio de estilo en la programación apostando por más comedias y menos dramas . Zaslav ya había avisado hace unas semanas de la transformación de Warner Discovery que continuará con la desaparición de algunos dramas de Max Original, mientras se agregará más programación internacional . Series de DC como 'The Peacemaker', 'The Penguin' y 'Green Lantern' siguen su camino, así como otra próxima serie con el título de 'Dune' , que ahora está en proceso de elegir a los actores. También hay prevista una serie inspirada en 'It' , la novela de terror de Stephen King , además de continuar con las series adolescentes de Warner Bro s 'Pretty Little Liars' y 'Gossip Girl' . Por otro lado, HBO ha dado luz verde a 'The Franchise' , una nueva comedia piloto del creador de 'Veep' , Armando Iannucci, que será dirigida por el ganador del Premio de la Academia, Sam Mendes. La serie de superhéroes pretende mostrar a los personajes bajo una nueva perspectiva con un equipo atrapado dentro del infierno disfuncional.

En este nuevo amanecer de Hollywood , donde queda por ver si la resistencia de los cines se convierte en realidad, HBO Max siente el peso de la cancelación de muchos dramas que estaban planeados y han llegado a su fin antes de tiempo. El compromiso de WBD con la programación original de Max quedó demostrado por Zaslav durante la presentación trimestral de la compañía. « La calidad es lo que importa . Vamos a gastar muchísimo más este año y el próximo que lo que gastamos el año pasado en el año anterior». Los despidos en Max no sorprenden y ahora queda pendiente la reestructuración de las series sin guion que son la fuente principal de contenido de Discovery. En la lista de los realities que continúan de HBO se incluyen programas como 'Selena + Chef', renovada por una cuarta temporada; 'FBoy Island', que emite su segunda temporada; y 'Legendary', que recientemente estrenó su tercera temporada. También se espera que los presupuestos de estas series de HBO se vean reducidos porque la compañía suele invertir entre uno y dos millones de dólares por episodio en sus programas sin guión, muy por encima de las tarifas habituales de Discovery que no pasan del medio millón de dólares. La eliminación del departamento de casting de HBO Max pone de manifiesto el poco interés de la nueva compañía por generar dramas de ficción.