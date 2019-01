Actualizado 24/01/2019 a las 11:08

Tras casi diez meses, el ya ganador de Pasapalabra ha atendido a los medios de comunicación y, como no podía ser de otra manera, se ha enfrentado al rosco de ABC. Aunque parezca mentira, Fran no ha podido completar a la primera las diez preguntas que le ha planteado ABC en una reducida edición que simula el rosco del programa. Preguntas que tenían que ver con el programa, con política, alguna de actualidad e incluso del mundo del corazón y de las redes sociales. Fran no las ha fallado pero que sí que ha despejado algunas de ellas con su habitual «pasapalabra» cuando no sabía la respuesta a la primera. De las diez preguntas, el concursante que más programas ha estado en el programa de Christián Gálvez, ha acertado siete. Seguro que en la siguiente vuelta al rosco le hubieran venido a la cabeza el resto de respuestas.

Si quieres descubrir los aciertos y los «pasapalabra» de Fran y enfrentarte a las mismas preguntas... ¡dentro vídeo!