ABC Play estrena Foro para reunir a los amantes de la televisión, las series y el cine

Actualizado 21/11/2018 a las 21:13

Amantes de la televisión, las series y el cine: bienvenidos a ABC Play. El portal de ABC.es líder en información audiovisual quiere aumentar la oferta de entretenimiento para sus usuarios y lanza un nuevo Foro en el que reunir a aquellos que no se pierden un programa de Operación Triunfo, los que siguen con fidelidad la serie del momento o los que cada viernes miran en la cartelera los estrenos de cine.

[Pincha aquí para ver el Foro ABC]

Para estrenar el lugar de encuentro de nuestros usuarios, nada mejor que la gala 9 de Operación Triunfo. Esta noche hay mucho en juego en la Academia y todo lo contaremos en el Foro, donde os animamos a participar y a dejar vuestras impresiones de las actuaciones de Marta, Marilia, Famous, Alba Reche...

También podréis comentar vuestros favorito, la actuación más impresionante o quién os ha defraudado. Además, como en cualquier foro, podréis crear vuestros propios hilos para hablar con libertad de cualquier cosa relacionada con la tele, el cine o las series. Porque además del tema de la noche, Operación Triunfo, el capítulo de series y cine ya estará abierto para quien quiera hablar de ello.

Cómo participar

Es muy sencillo. Sin necesidad de invitación ni nada por el estilo. Está abierto a todos, tan solo hace falta estar registrado en ABC.es y comenzar a participar en el foro. Pincha en «Identificarse» o «Registrarse» y ya estarás dentro. En caso de que tengas problemas de registro, pincha en «Borrar todas las cookies del Sitio», en la parte inferior derecha de la página.

Una vez identificada, ya puedes participar. Por ejemplo, en el hilo de quién será la expulsada de la noche. Marta y Marilia se juegan su futuro en la Academia. La primera interpretará «I Want To Know What Love Is», de Foreigner, mientras que Marilia ha elegido «Only Girl (In The World)», de Rihanna. ¡Pulsa en responder y deja tu opinión!