Maratón de exposiciones musicales en Madrid

1. Locos por la música: Un homenaje coral a los mitos del pop y el rock

«Locos por la música» reúne obras originales y editadas que se realizaron para transmitir a la vez no sólo un mensaje estético, sino la pasión por determinados músicos de cabecera y la emoción que produce escuchar sus obras de arte. Se pueden encontrar obras inspiradas en los más grandes artistas del jazz (Louis Armstrong, John Coltrane, Miles Davis, Thelonious Monk, Nat King Cole…); el soul (Sam Cooke, James Brown, Marvin Gaye…); el country (Hank Williams, Johnny Cash, Willie Nelson, Patsy Cline, Dolly Parton…); el rock’n’roll (Elvis Presley, Wanda Jackson, Jerry Lee Lewis, Fats Domino…); el pop y el rock (Beatles, Rolling Stones, Beach Boys, Bowie, Dylan, The Byrds, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Velvet Underground, Bruce Springsteen, Madonna…); sin olvidar el punk (Ramones, The Clash, Sex Pistols, Damned, The Cramps…).

Entre los artistas participantes en la exhibición están Shag, Derek Yaniger, Sergio Mora, Danny Fields, Joaquín Rodríguez, Jon Langford, Branda, Álvaro P-FF, Roberto Argüelles, Antonio de Felipe, Curro Suárez, Juan Pablo Baene, Dafne Artigot o Jorge Alderete.

La exposición puede verse en La Fiambrera, una galería ubicada en el corazón de Malasaña que desde 2014 apuesta por el surrealismo pop, el arte «lowbrow», el arte urbano, el diseño gráfico, el pop-art y la ilustración, y que ha acogido las obras de los artistas participantes en «Locos por la música» con anterioridad.

La Fiambrera (Pez, 7). Hasta el 4 de noviembre

2. Psicodelia en la cultura visual:

Las piezas expuestas forman parte del archivo privado de Zdenek Primus, historiador del arte y coleccionista checo-germano. La muestra incluye numerosos carteles psicodélicos de la escena de San Francisco, carteles de rock checos y de otros países, más de 300 portadas de discos en las que destaca claramente su valor artístico o su significado clave en la historia de la música –Bob Dylan, Crosby, Stills & Nash, Pink Floyd, The Doors, The Beatles, The Rolling Stones, Mothers of Invention liderada por Frank Zappa y un buen número de bandas psicodélicas olvidadas de todo el mundo–, así como revistas de rock y revistas de formación de opinión como la estadounidense Oracle, la inglesa Oz o la checa Pop Music Express.

En el espacio se exponen también libros y folletos con diseño psicodélico sobre música, la cultura hippie, las drogas y los problemas de la civilización.

Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42). Hasta el 20 de enero

3. El Pintor de Canciones: El «underground» en España

Comisariada por Javier Panera, «El Pintor de Canciones» explora la relación entre la música popular y las artes plásticas, empezando en esta primera entrega por el periodo de del 1950-79 en España. La muestra repasa el primer rock en español, los 60, el underground de los 70 en Barcelona, Madrid y Sevilla, la aparición de ellos primeros festivales (la «cochambre» de Burgos, Canet Rock…), las portadas de discos censurados, etcétera, y todo ello en conexión con el arte y los pintores de la época.

La exposición reúne más de 400 piezas, sobre diferentes soportes, de artistas como: Català Roca, Oriol Maspons, Xavier Miserachs, Pilar Aymerich, Pep Rigol, Alberto García-Alix, Jorge Rueda, Ouka Lele, Eduard Omedes, Juan Santiso, Eliseo Villafranca, Nazario, Ceesepe, Montxo Algora, Joan Brossa, Antoni Tàpies, Modest Cuixart, Josep Tharrats, Joan Miró, Antonio Saura...

Centro Fernán Gómez (Colón, 4). Del 27 de sept. al 11 noviembre

4. Art Is Not A Crime: Retrospectiva de la cultura hip-hop

El Centro de Arte Tomás y Valiente (Ceart) de Fuenlabrada acoge «Henry Chalfant: Art Is Not a Crime 1977-1987», una exposición sobre la cultura hip-hop que cuenta con SUSO 33 como comisario. Se trata de la primera gran retrospectiva de este tipo dedicada a la labor del fotógrafo y documentalista estadounidense, máximo embajador de la cultura del graffiti y del hip-hop. Chalfant cuenta con una colección única en el mundo, el mayor archivo documental de esta forma de arte efímero sobre vagones de metro y sobre quienes los realizaban.

Todo empezó en sus trayectos de metro desde su casa a su estudio, en los que supo ver que algo mágico estaba ocurriendo ante sus ojos y decidió fotografiarlo y compartirlo. A partir de ese momento, Henry no paró de viajar para presentar sus investigaciones y captar de primera mano y de forma rigurosa la expansión creativa del fenómeno.

Ceart (Leganés, 51). Del 27 de septiembre al 18 de noviembre