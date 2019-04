La Feria Internacional del Disco de Madrid celebra el revival de las cassettes El evento para melómanos y coleccionistas se celebra los días 27 y 28 de abril en el Hotel Atocha

Nacho Serrano @Revista_HRB Actualizado: 26/04/2019 11:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La XV Feria Internacional del Disco de Madrid vuelve a celebrarse una vez más, los próximos días 27 (10-21h) y 28 de abril (11-20h) en el Hotel Atocha de Rafael Hoteles (Mendez Álvaro 30), con entrada diaria 3€. En esta edición participarán los expositores Velvet Underground (USA), Bionic Records, (Reino Unido), Pronto Records (Alemania), Bruno (Francia), Vinylmania (Venezuela) Revolver Records, Discos Redondos, Fauni Gena (Barcelona), Acetato, Topmúsica (Valencia), Manu Records, Alfonrock78, Bangladesh, PacoFranco, Discos La Esquina, Disco Jesus, Discos Javier Rosado (Madrid), Runaway Records, (Mallorca). Paco Almarche (Alicante) y Disco El Ídolo (Gijon).

De nuevo y una vez mas tenemos que hablar de un incremento de las ventas de los discos en vinilo, que se han traducido a un volumen similar al de los años 90. El director Juan Carlos Vilella hace su particular análisis de los últimos meses, «y ya son muchos años creciendo», asegura. «De todas formas, al tratarse de venta física y su venta ser tan dispar, no se puede dar una cifra exacta aparte de las oficiales de las propias compañía discográficas. No hay que olvidar tampoco que existen muchas compañías independientes que no emiten una valoración de sus números. Si a ello le sumamos las ventas en las numerosas ferias en todo el mundo y tiendas donde el material de segunda mano está a la orden del día, el número puede ser mucho mayor».

Además de los nuevos títulos, los artistas veteranos se esfuerzan en crear lanzamientos atractivos para captar la atención de sus seguidores. «Los grandes grupos y solistas de la historia siguen copando los primeros puestos en las listas de ventas. The Beatles fueron el líder en ventas en Estados Unidos en 2018, casi 50 años después de su separación. A ellos les siguen en ese listado artistas como Pink Floyd, David Bowie, Led Zeppelin, Fleetwood Mac, Queen, Metallica o Jimi Hendrix. En parte el motivo es que muchas compañías están publicando increíbles reediciones con extras, directos, libros, posters y toda clase de memorabilia de sus discos mas emblemáticos, lo que hace que tengan mucho interés para los fans», afirma Vilella.

El cassette sigue en ascenso para sorpresa de muchos. La empresa Official Charts Company publicó recientemente que las ventas en este formato se han disparado en 2018, superando cifras de 2004. Datos como este demuestran el buen estado de salud que sigue teniendo el soporte físico y que podrían aumentar si finalmente se ponen en marcha la nueva normativa de derechos de autor en plataformas como Youtube o Facebook. «Es una normativa muy severa ante la cual no queremos hacer ningún tipo de valoración, pero que duda cabe que si finalmente se aprobase tendría una repercusión importante dentro de todo el sector. En cualquier caso nos alegra saber que no solo en Barcelona, Madrid y Bilbao sino en la practica totalidad de provincias de toda la Península se celebran ferias del disco con notable asistencia de público que están ávidos de pasar una jornada musical con ambiente festivo. Siempre les damos todo nuestros apoyo desde nuestras redes».