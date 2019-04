Ullate, Mozart, Wagner, Barber y Mahler protagonizan el Festival de Semana Santa de El Escorial Los días 18, 19 y 20 de abril de 2019 en el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial

Nacho Serrano Actualizado: 17/04/2019 17:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial de la Comunidad de Madrid acoge una nueva edición de su Festival de Semana Santa, que este año presenta tres propuestas cargadas de espiritualidad: Pasos de danza, del Víctor Ullate Ballet – Comunidad de Madrid; Réquiem KV 626, de W.A. Mozart e interpretado por el Cuarteto Bretón; y Redenciones, un concierto con piezas de Richard Wagner, Samuel Barber y Gustav Mahler interpretadas por la Orquesta Sinfónica Verum. Los espectáculos, que forman parte de la programación de Escenario Clece, podrán verse a las 19:30 horas los días 18, 19 y 20 de abril, respectivamente.

El festival comienza el jueves 18 de abril con Pasos de danza, una gala que recopila las coreografías más espirituales, íntimas y representativas del Víctor Ullate Ballet – Comunidad de Madrid: El Arte de la Danza, Cum Dederit, Los 4 muleros. El Sur, Tres, Carmen, The Crossing, Samsara, Love, De Triana a Sevilla, Go Up, Don Quijote y Bolero. Doce grandes piezas que muestran la esencia de la compañía a través de una amplia variedad de estilos, ritmos y temáticas. Los espectadores podrán disfrutar de los mejores momentos de montajes únicos como Carmen, una obra con más de un siglo de vida que Ullate revisita con una mirada contemporánea, vanguardista y rompedora. O de Bolero, coreografía inspirada en la pieza musical de Maurice Ravel, que rinde homenaje a la época de su composición, y a los ballets de los años 20 que cambiaron la concepción de la danza como algo exclusivamente femenino.

Pasos de danza también muestra extractos de producciones singulares de la talla de Samsara, una abstracción de los sentidos que permite, a través de la conjunción del movimiento corporal y la música, trasladar al espectador a aquellos lugares de donde procede el repertorio de música étnica que conforma este ballet: Egipto, Irán, India, Nepal, China, Japón. Otras obras destacadas son El Arte de la Danza, en el que la compañía resalta la importancia del Bailarín -elemento sin el que esta disciplina artística no existiría-, y Tres, una pieza coreografiada por Eduardo Lao que refleja las facetas por las que pasa una relación entre tres personas, ya sea de amistad, amor o cualquier tipo.

El 19 de abril será el turno del Cuarteto Bretón que deleitará al público con el Réquiem KV 626 de Wolfgang Amadeus Mozart, la decimonovena y última misa escrita por el genio de Salzburgo: murió en 1791 antes de terminarla. Fue el compositor Franz Xaver Süssmayr quien la finalizó, siguiendo las numerosas indicaciones que el propio autor, ya enfermo, le dio para hacerlo. Es, sin duda, una de las obras más famosas de Mozart y en esta ocasión estará interpretada en la versión para cuarteto de cuerda (1800) realizada por Peter Lichtenthal (1780-1853).

Se trata de una de las actuaciones enmarcadas en el año en que el Cuarteto Bretón celebra el decimoquinto aniversario de su primer concierto. Un conjunto musical que se empieza a gestar en 2003, cuando cuatro músicos con larga experiencia en diversas formaciones de música de cámara comparten la necesidad de dar a conocer cuartetos de compositores españoles, desde los orígenes del género hasta la creación más actual, junto al gran repertorio de la formación. En ese empeño fueron inspirados por ilustres predecesores como los Cuartetos Francés, Vela o Rafael, que un siglo antes iniciaron esa importante labor en España. El Cuarteto Bretón está formado por Anne Marie North (violín), Antonio Cárdenas (violín), Iván Martín (viola) y John Stokes (violonchelo).

Clausura en Viernes Santo

El Festival de Semana Santa se clausura el 20 de abril con Redenciones de la Orquesta Sinfónica Verum, un concierto en el que se interpretarán Los encantamientos del Viernes Santo del Acto 3 de Parsifal, obra de Richard Wagner; Adagio para cuerdas de Samuel Barber y Sinfonía nº1 en Re Mayor «Titán» de Gustav Mahler. La primera composición forma parte del 'festival escénico sacro' que es Parsifal -tal y como lo definió el propio Wagner- una de las grandes obras del famoso creador que está basada en el poema épico medieval del siglo XIII, Parzival, de Wolfram von Eschenbach. Parzival es una pieza lírica que relata la vida de uno de los caballeros de la corte del Rey Arturo y su búsqueda del Santo Grial.

La segunda composición, el Adagio para cuerdas de Barber, tiene su origen en el segundo movimiento del Cuarteto de cuerdas nº 1, Opus 11 que el autor creó en 1936. Se trata de su obra más conocida, estrenada en un programa radiofónico en 1938 en Nueva York. Más tarde, Barber también la adaptó para un coro de ocho voces en un Agnus Dei («Cordero de Dios»). La obra, cargada de una bella melancolía que despierta emociones intensas, ha sido utilizada en varias películas como El hombre elefante de David Lynch (1980), Platoon de Oliver Stone (1986) o Amélie de Jean-Pierre Jeunet (2001). Por último, la Orquesta Sinfónica Verum tocará la Sinfonía nº 1 en Re Mayor «Titán» de Mahler, una de las composiciones más notables del gran autor bohemio-austriaco. Estrenada a finales del siglo XIX, fue una pieza muy personal para Mahler, quien en una ocasión comentó: «En su totalidad nadie ha comprendido mi primera sinfonía, excepto los que han compartido mi vida».

La Orquesta Sinfónica Verum nace en 2007 en Tomelloso (Ciudad Real) y, a partir de 2010, cuenta con Miguel Romea como director titular del conjunto. Desde sus inicios, demuestra un fuerte compromiso con la excelencia, además de una extraordinaria solvencia a la hora de abordar los repertorios sinfónicos más exigentes, lo que la ha convertido en un referente nacional de orquesta privada. Hasta la fecha, ha participado en importantes proyectos como la colaboración con los Teatros del Canal en La Voix Humaine junto a la soprano María Bayo, el ballet Le Corsaire con la dirección artística de Tamara Rojo y el English National Ballet, la zarzuela La Corte de Faraón con la producción artística de Emilio Sagi o su presentación en el único recital de Javier Camarena en España durante el año 2015.