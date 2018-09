Travellin' Brothers: «La generación más "musiquera" está en edad de tener hijos» El grupo bilbaíno es uno de los reclamos musicales del HDC Rockin' Fest de Leganés, que se celebra este fin de semana con entrada gratuita

Nacho Serrano

@Revista_HRB Actualizado: 14/09/2018 10:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los amantes del motor y rock and roll, las mejores motos, los conciertos y los coches tienen una cita en Leganés. Porque los días 14, 15 y 16 de septiembre será imposible no escuchar el furioso rugir de los motores en la localidad madrileña. Concretamente el de las Harley Davidson en el recinto ferial de la Fortuna de Leganés, que durante tres días acogerá el festival HDC Rockin' Fest, donde miles de personas venidas desde todos los lugares de España acuden año tras año a este encuentro que huele a gasolina. El festival repite por segunda vez consecutiva pero, en esta ocasión, trae novedades. Porque a las motos, coches clásicos, camiones, los concursos de constructores, ruta, el market, la zona de Food Truck o las áreas infantiles se les suman muchos más conciertos repartidos en dos escenarios. La entrada a este festín familiar de motor y música Rock'n'roll-R&B-Surf es gratuita y para todas las edades

La música será un pilar fundamental del HDC Rockin' Fest 2018 -que en su pasada edición congregó a más de 10.000 personas- con sesiones vermut y conciertos en directo durante los tres días a cargo de más de 15 bandas nacionales e internacionales de primera línea. Se trata de Arizona Baby, The Soul Jacket, The Milkyway Express, Los Vólidos, Doghouse Sam & His Magnatones, The Fuzillis, Marcos Sendarrubias, The Del Prince, Kike Jambalaya, Troupers Swing Band, Anita O'Night & The Mercury Trio, Sra Robinson, Desvariados, Los Tikis del Ritmo, Reverendo & The New Preachers Boys y Travellin' Brothers, que charlan con ABC acerca del evento y de su nuevo disco grabado en Nashville, «13h avenue south».

¿Qué os parece el cartel del HDC rockin Fest?

Nos parece un cartel muy atractivo y muy potente. Grandes bandas, nacionales e internacionales, todas ellas con grandes directos, creo que será un gran fin de semana para el publico, en el que se divertirá y tendrá la posibilidad de disfrutar de bandas con cosas en común pero con estilos diferenciados también por lo que habrá para elegir entre los gustos de cada uno y no aburrirse ni un solo minuto. Creo que desde la organización lo han bordado, esperamos estar a la altura y ofrecer lo que se espera de nosotros y que el publico lo pase bien con nosotros.

¿Sois muy moteros? Si es así, ¿cómo empezó vuestra pasión y qué modelos os gustan más?

La verdad es que si que nos gustan las motos, pero no creo que se pueda decir que somos moteros. Algunos las usamos como utilitarios pero nada mas, nuestro batería si que ha sido muy de motos y ha tenido bastantes pero ha día de hoy no tiene ninguna. Lógicamente nos encantan las Harley, todo lo vintage que va muy relacionado con la música que amamos.

El festival es «100% familiar», ¿os gusta este tipo de ambientes? ¿Lo preferís al habitual?

Cada vez es mas habitual encontrarse estos formatos de festivales para toda la familia, en horarios de todo el día y no tanto por la noche. Salimos mucho a Europa a tocar y también llevan mucho tiempo en esta linea. A nosotros nos gusta mucho, nuestra música le gusta tanto a jóvenes, mayores y por supuesto a los mas pequeños, por lo que nos desenvolvemos bien en este ambiente y nos gusta que proliferen. Hay que tener en cuenta que la generación mas musiquera y de conciertos esta en edad de tener hijas e hijos pequeños y por tanto este formato les facilita mucho el poder seguir acudiendo a conciertos, es algo de lógica pura.

¿Cómo veis Madrid ahora mismo en cuanto a rock?

No podemos contestar en profundidad ya que nosotros vivimos en Bilbao, pero desde la distancia y con las tecnologías hoy en día puedes estar mas o menos al tanto. Hoy en día y al igual que en Bilbao hay un gran nivel musical, los y las jóvenes tocan muy bien, tienen gran calidad y con las redes y la tecnología tienen al alcance toda la música, algo que nosotros tardábamos años y años en conseguir, tanto como músicos como también el publico en general. Por contra quizá al tener todo mas “fácil” hay una cultura del éxito inmediato y no tienen tanta cultura de sacrificio, la constancia, etc. Pero en general veo buena salud musical.

Hablemos de «13h avenue south» ¿Cómo enriqueció las canciones el hecho de grabar en Nashville?

Fue un viaje una grabación y una experiencia única, y esta muy claro que se nota toda esa ilusión en la grabación. Los temas eran buenos y estábamos en un estado de forma increíble y por tanto el hecho de grabarlo allí, no hizo mas que redondear un disco del que estamos muy orgullosos y satisfechos. Ibamos buscando un salto de calidad en todos los sentidos y sin duda tanto la ciudad, como el estudio y el propio Brad Jones han sido un acierto para que esto ocurriera.

¿Además de Robert Johnson, a quien versionan en el disco, qué otras leyendas han marcado vuestro espíritu musical, y por qué?

La verdad es que la lista seria interminable, nos gusta toda la música hecha con pasión y alma, es imposible citar a todos los que nos han influido. Digamos que hemos absorbido y aprendido de todos y a lo largo de los años hemos ido intentando crear con todo ello nuestro propio estilo y sonido. Somos seis miembro en la banda y lógicamente cada uno tiene sus gustos y aunque compartimos muchos, esas pequeñas diferencias son las que enriquecen y hacen que mezclemos estilos de una manera muy personal que es la que marca tu propio estilo. Alguien que hacia eso muy bien y con mucha clase era Ray Charles que nos encanta y es una de nuestra mayores influencias.

Hace poco murió Ed King. ¿Ha sido una influencia para vosotros?

Claro, como te decía, todos nos han influido, en el caso de Ed King por supuesto, algunos de nosotros hemos llegado al blues y al gospel desde Ed King y sus Lynrd Skynrd o los Allman Brothers, etc

¿Podéis contarnos como ha sido vuestro recorrido europeo estos años?

La verdad que ha sido algo mágico, desde el primer día de la banda nuestro objetivo era tocar y llevar nuestra música a todos los sitios posibles y ya hace 12 o 13 años, con 2 años de existencia, ya salíamos de vez en cuando a Francia y poco a poco hemos ido saliendo cada vez mas. Más o menos en 2012 hicimos una apuesta clara, hicimos nuestra primera gira americana y empezamos a girar por mas países europeos de forma mas o menos regular, hasta que en el año 2014 la cosa se puso seria y en 2015 exploto al resultar ganadores del European Blues Challenge, fue el empujón que necesitábamos para convertirnos en una banda asentada en el circuito europeo. Los últimos 2 o 3 años hemos tocado mas en Europa que en España y es algo que nos encanta. Ha sido y es increíble, disfrutamos mucho y esperamos que dure mucho tiempo, en octubre ampliaremos fronteras y haremos nuestra primera gira por China, y en 2019 ademas de seguir en Europa queremos intentar nuestra tercera gira americana. Así que no podemos ser mas felices.

¿Cuáles son vuestros próximos planes de grabación?

El 30 de diciembre se cumplirán dos fechas muy importantes para nosotros, 15 años como banda y 1000 conciertos, unas cifras que jamas nos hubiésemos imaginado. Por lo tanto creemos que merece ser grabado en directo por lo que ese concierto tan especial será grabado en directo en el Teatro Arriaga de Bilbao para 1000 personas y se convertirá en nuestro noveno disco de nuestra carrera, que será publicado a lo largo de 2019.