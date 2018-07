Replay Sunset Parties, la fiesta para pasar la resaca del Mad Cool Este domingo, en la Caja Mágica se celebra un festival de música house, deep-house, minimal, electro, techno y UK garage

Nacho Serrano

Desde el techno al UK garage. El próximo domingo 15 de julio, la Caja Mágica volverá a vibrar con actuaciones en directo de artistas nacionales e internacionales en el Replay Sunset Parties. La música electrónica sonará en la instalación del barrio de San Fermín fusionada con las mejores tendencias gastronómicas actuales, en una nueva experiencia de música en directo para los madrileños que seguro aprovechan los más guerreros de los asistentes al Mad Cool.

Durante 12 horas ininterrumpidas —de 12:00 a 00:00, 20-30€— todos los géneros de música electrónica pasarán por la Caja Mágica. House, deep-house y minimal, entre otros, se escucharán en el escenario montado para el evento. Serán nuevas y antiguas tendencias interpretadas por conocidos artistas del underground europeo como ZIP, Sonja Moonear, Ion Ludwig (Live), Barac, Nicolas Lutz, Simon Garcia o Alvaro Medina.

En la Sala de Restauración se instalará un Brunch con una selección de productos culinarios acordes con las tendencias gastronómicas actuales. Desde Sushi a Food Truks Gourmet o Barbacoa, en un área con terraza en la que escuchar buena música. En este espacio también se realizará una exposición de arte con seis artistas locales seleccionados en exclusiva para la ocasión.

Los artistas del cartel

Zip es uno de los claros artistas de culto de la escena house europea, capo de uno de los sellos clave de la historia de la electrónica como es Perlon. Un DJ y selector de primera, que asombrosamente no ha actuado nunca en la capital española pese a ser habitual en ciudades como Barcelona (donde hace unos meses estuvo en el MUTEK), Berlín (donde hospeda una vez al mes las fiestas de Perlon, Get Perlonized, en Berghain, en concreto en Panorama Bar), París o Londres. Gran parte de su leyenda se cimenta en su intención, deliberada, de mantenerse en un perfil bajo de actuaciones pese a su enorme fama desde los años noventa, en gran medida para mantener pura su selección de actuaciones. Zip no actúa por actuar o a golpe de talonario. Su selección musical, amplia y con un conocimiento de la pista asombroso, le ha llevado a ser considerado un referente para la mayor parte de DJs de la escena actual. Si ZIP pincha un tema automáticamente pasa a ser considerado como una joya o descubrimiento.

Barac es uno de los máximos exponentes de la segunda generación de productores rumanos que llevan ya más de una década revolucionando el sonido minimal de toda Europa. El «rominimal» de base —caracterizado por el groove ondulante, unos bajos potentisimos y sus clásicos sonidos susurrantes y bailables— continúa siendo una realidad, pero algunos productores como Barac han contribuido a una notable evolución del sonido de la escena rumana. Las producciones de Barac son mucho más melódicas, coloridas y texturizadas, más en la línea de los trabajos de grandes del sello prodigio del minimal, Perlon (sobre todo con Thomas Melchior o Baby Ford como referencia) y abandonando el sonido de [a:rpia:r], del que en el fondo maman la gran mayoría de productores rumanos. Su estilo eclosionó en su maravilloso LP, ‘Variety Of Different Feelings’, una pieza de obligada escucha para todos los amantes de la música electrónica moderna. Como DJ el estilo de Barac es mucho más pistero que el de gran parte de sus compatriotas, seleccionando tracks muy bailables, más cercanos en general al techno que al house: un auténtico «rompepistas» que hará vibrar la pista de Replay Sunset Parties.

Ion Ludwig (live) es uno de los artistas más enigmáticos de la escena europea, reacio a las entrevistas y a los line ups masificados, y uno de los lives más interesantes y vanguardistas de la actualidad. No en vano el holandés comenzó a producir a los 17 años, casi veinte años en los que ha pulido su sonido absorviendo lo mejor del house, el funk, el disco, el techno y el minimal house. Los directos de Ion Ludwig, que suelen alcanzar las tres horas de duración, algo muy poco habitual en este tipo de shows, representan a la perfección la calidad y finura musical que el artista ha ido alcanzando a lo largo de los años. A nadie deja indiferente su actuación la primera vez que se encuentra con los sonidos exóticos y elegantes que el productor despliega con todo su sorprendente arsenal de cacharrería electrónica.

Como contenido extra Replay presentará un b2b de dos auténticos maestros de los vinilos, dos genios de la selección musical en una de las actuaciones que, estamos seguros, más dará de qué hablar en la escena internacional. Porque tanto el uruguayo Nicolas Lutz —capo de My Own Jupiter y uno de los artistas clave de la actualidad, de esos que agitan la escena y presentan nuevos sonidos y visiones— como Craig Richards —residente durante años de fabric London y uno de los selectores con un repertorio más amplio y cuidado de la escena europea— son dos reconocidos frikis de la selección de tracks desconocidos, descubridores de antiguas joyas y sonidos vanguardistas a la par. Lo que pueda salir de este b2b casi insólito, pues se ha visto en pocas ocasiones, solo lo descubrirás en Replay.

Roots estrenará el brunch de Replay durante esta nueva temporada. La fiesta nació hace dos años, en 2016, buscando promover la esencia club, con un sonido cuidado a caballo entre el deep tech, el minimal y el microhouse, y presentar artistas de calidad (en ella hemos visto a Seb Zito, DeWalta, Re.You, Archie Hamilton, Phonique, Javier Carballo o Subb-An). Se instaló en Goya Social Club al principio con caracter mensual y, desde el 2017, como sesión semanal todos los sábados. En el Brunch presentarán la actuación de sus tres residentes: Alffie, HONS y Maryo.

Replay Sunset Parties se estrena este mes en la instalación gestionada por Madrid Destino, aunque lleva celebrándose desde el año 2012 en otros recintos. El objetivo de los organizadores es que los asistentes disfruten de forma simultánea de dos vertientes artísticas diferente en una atmósfera única.