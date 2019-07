Paquito D'Rivera interpreta a Falla, Albéniz o Tàrrega en clave de latin jazz El 12 de julio en el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial de la Comunidad de Madrid

El Festival de Verano del Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial presenta el próximo viernes 12 de julio a las 20:00 horas el concierto del reputado clarinetista y saxofonista Paquito D’Rivera. Una actuación en la que Paquito dará un 'giro jazzístico' a conocidas obras de la música clásica española.

El concierto, dentro de su gira Cariberian Tour, incluirá piezas como Andalucía, de Ernesto Lecuona; el Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo; Recuerdos de la Alhambra, de Francisco Tàrrega; fragmentos del Sombrero de tres picos, de Manuel de Falla; o la Suite Iberia de Isaac Albéniz. Estas y otras grandes composiciones pasarán por el filtro de latin jazz del gran músico cubano. Durante la actuación, Paquito estará acompañado por Pepe Rivero (piano), Reiner Elizarde ‘El Negrón’ (contrabajo), Michael Olivera (batería), Manuel Machado (trompeta), Yuvisney Aguilar (percusión) y David Tavares (guitarra).

Para crear Cariberian Tour, Paquito D’Rivera se ha inspirado en su amor por todo lo relacionado con la Península Ibérica. El artista ha ideado un proyecto musical que busca ser un regalo especial para el público de España y que va más allá de una gira de conciertos: también se convertirá en un disco y un documental.

Este excepcional músico, ganador de doce premios Grammy (el último en 2014), tiene una extensa discografía en la que se refleja su dedicación y entusiasmo por el jazz, el bebop, la música latina y la música clásica. Es compositor de obras sinfónicas y música de cámara, con piezas como el famoso quinteto para vientos Aires tropicales, Conversaciones con Cachao o Gran Danzon, encargo que realizó para la National Symphony Orchestra y el Rotterdam Symphony.

Además de por su carrera como instrumentista, D’Rivera fundó y dirigió la Orquesta Cubana de Música Moderna, y ha sido reconocido con galardones como el Frankfurter Musikpreis, Guggenheim Fellow, Kennedy Center Living Jazz Legend, USA National Medal of the Arts y el John A. Rockefeller Award. Es Doctor Honoris Causa por la prestigiosa Berklee School of Music y la Universidad de Pennsylvania. En 2005, se le concedió el NEA Jazz Master, el mayor reconocimiento posible a un músico de jazz en Estados Unidos. La Sociedad de Artistas de España (AIE) le otorgó en 1999 el Claustro Universitario de las Artes de la Universidad de Alcalá, en reconocimiento a su contribución a las artes y a su trayectoria profesional y humana en el mundo de la cultura.

La actuación de Paquito D’Rivera en el Festival de Verano está dentro de una gira que le llevará por toda la geografía española: Canarias, Málaga, Madrid, Valencia, Pamplona o Cádiz son algunas de las ciudades en las que hará parada, para terminar en Londres, St. Moritz (Suiza) y París. Consolidado como uno de los principales festivales de nuestro país, la música, la lírica y la danza llenarán las noches de la sierra madrileña del 6 de julio al 9 de agosto.

Además de Paquito D'Rivera el día 12, este fin de semana el Festival de Verano acoge dos conciertos de los Cursos Internacionales Matisse (días 11 y 13), un ciclo de música clásica que continuará los días 20, 21 y 26 de julio. A lo largo de este mes el público también podrá disfrutar de la actuación del Joven Coro de Andalucía (14 de julio), el espectáculo homenaje a Lorca Bernarda’s Backstage de Winged Cranes (19 de julio), la ópera Madama Butterfly de G. Puccini con Ainhoa Arteta como protagonista (25 y 27 de julio) o el estreno en la Comunidad de Madrid de El Quijote del Plata del Ballet Nacional Sodre (30 de julio), entre otros espectáculos.