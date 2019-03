MUMUAR, 12 días de arte en femenino por todo Madrid Medio centenar de artistas y 16 espacios distintos darán visibilidad a la mujer en el arte entre el 6 al 18 de marzo

Del 6 de al 18 de marzo se celebra en Madrid MUMUAR, Muestra de Mujeres Artista. Un evento pensado como espacio abierto común lleno de inquietudes artísticas, de belleza, de diálogo, diversión y sensibilidad en el que mujeres artistas consagradas y emergentes tendrán la oportunidad de visibilizar su arte a través de multitud de manifestaciones artísticas como el teatro, el cine, la poesía, la pintura, la escultura, las performance, los relatos o la música en vivo. Todo esto repartido en 16 escenarios diferentes de la ciudad de Madrid.

MUMUAR nace con la necesidad de dar luz a las sombras, de visualizar y empoderar a artistas emergentes; de crear redes y ayudar a las mujeres artistas. Para ello, alrededor de 50 artistas de todas las edades y distintas nacionalidades mostrarán su arte. Concha Mayordomo, Cristiane Boullosa, Flavia Totoro, Helena Taberna, Marga Clark y Ouka Leele, entre otras muchas, son algunas de participantes de esta primera edición de MUMUAR y que ofrecerán un abanico de ARTE para todos los gustos: Conciertos poéticos, empoderados cabarets, cortometrajes, coloquios, teatro, exposiciones… Todo cabe en esta Muestra.

Entre los actos a destacar de la Muestra de Mujeres Artistas que se celebra en Madrid hay que subrayar la Exposición Postales para Laura realizada por la Asociación de Mujeres Artistas Blanco, Negro, Magenta que podrá verse en el CA UNED Escuelas Pías de Lavapiés y coordinado por la artista Concha Mayordomo. El sábado 9 se inaugurará en el Espacio de Igualdad Carme Chacón una exposición colectiva de 18 artistas bajo el nombre de MUMUAR, presente y futuro. En la muestra de pinturas, esculturas y fotografías, artistas de reconocido prestigio darán su apoyo con su nombre y sus obras a nuevas artistas emergentes. Una exposición donde podrán verse obras de mujeres artistas como Amaya Corbacho, Sofía Roldán, Azul Iturri, Ana Oniria o Carmen Ruiz Segura, entre otras muchas, y que serán las encargadas de mostrar el camino artístico que están recorriendo las mujeres en el arte.

El cine, el teatro y la música no faltarán en la Muestra MUMUAR con proyecciones como la sesión de cortos Mirada de Mujer donde cinco mujeres cineastas denuncian las diversas problemáticas que históricamente han tenido las mujeres y que incluirá un coloquio en al que asistirá Violeta Varela, psicóloga y experta en igualdad. La música no faltará en esta cita multidisciplinar a través sesiones con DJ y conciertos, como es el caso de la cantante Sista Cheka (miércoles 13 de marzo en el Café La Palma), Hey Sister (viernes 15 de marzo en The Traveller) o Pía Tedesco Cabaret (miércoles 6 de marzo, sala Equis)

Con esta ecléctica apuesta, MUMUAR quiere convertirse en un referente anual del arte realizado por las mujeres en todos sus campos y que pretende tener una continuidad en próximos años.