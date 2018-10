Los mejores conciertos del fin de semana Henri Herbert, Mike Farris, Chisum Cattle Co., Dr.Calypso o Rayland Baxter, entre las recomendaciones de ABC

Nacho Serrano

@Revista_HRB Actualizado: 05/10/2018 18:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Después tres giras estadounidenses en las que abrió para Richard Hawley hasta en tres ocasiones, el salvaje (ex) pianista de la Jim Jones Revue, Henri Herbert, regresa a España para presentar junto a The Fury (formato trío) su flamante nuevo Ep: «Official Bootleg Vol.1», la primera de una serie de grabaciones del pianista y su banda en directo.

Viernes 5, 22.30. Fun House (Palafox, 5), 12 euros.

Chisum Cattle Co., la banda que hace auténtico «truckin' country», está presentando su nuevo álbum Each Mile & Every Mile (TWH Records, 2018). Con unos solos trepidantes y una incansable guitarra rítmica nos transportan al sonido de los 70's. Grabado en PeerSound Studios para TWH Records, el sello de la americana music, es uno de los lanzamientos más celebrados de la nueva temporada. Como maestro de ceremonias estará Manolo Fernández, Director del programa Toma Uno de Radio3 de RNE. Auspiciado por Huercasa Country Festival dentro de sus Huercasa Nights y contando con la presencia de grandes músicos y amigos como Rafa Eagle Eye de The Wild Horses, Eva Vázquez, Max Tyler, Nano Cohnen y Javiwan de Steakhouse, Suso Díaz, Dani Rock Daniels de Folsom Prison Band, InBlauk y Carolyn Corbet, será una gran noche llena de sonidos americanos en pleno centro de Madrid.

Viernes 5. 21.30. Boite Live (Calle de Tetuán, 27), 10 euros.

A Dr. Calypso no les hace falta ninguna presentación. Lo que puede que sí que les falta es una buena despedida. Después de 30 años encima de los escenarios han decidido levantar el pie del acelerador. Pero a Dr. Calypso le quedan todavía algunas batallas para terminar la guerra... La gira, que a la vez será una despedida de los escenarios y una celebración de sus 30 años de carrera, terminará en enero de 2019, cuando justamente hará 30 años del debut de la banda en 1989. En esta gira Dr. Calypso hará un repaso a todos los éxitos de su discografía incorporando algunas canciones que hacía años que no tocaban en directo como AntiSka, Blow up the bank o Kaspa.

Viernes 5, 23.00. Gruta 77 (Cuclillo, 6), 15 euros.

Rayland Baxter, uno de los grandes nuevos nombres del rock estadounidense, debutará en directo en nuestro país en octubre. Lo hará el día 5 en Barcelona (Sidecar) y el 6 en Madrid (Sala 0, dentro del ciclo American Autumn SON Estrella Galicia). Esto ya lo hicimos público por imperativos del guion el lunes 13 de agosto, un día complicado, por obvios motivos estivales, para anunciar una gira. Así que aprovechamos la vuelta al cole y a las rutinas promocionales para volver a insistir. Porque Rayland se merece un mejor día para dar a conocer sus conciertos y porque es un músico cuyo directo nos ha deslumbrado, tanto en el SXSW 2016 como, sobre todo, en el de este año, el pasado marzo.

Sábado 6, 21.00. Sala 0 (Callao, 4), 18 euros.

Hace ya 14 años desde que Mike Farris visitara, en formato acústico, varias salas de pequeño aforo de nuestro país para confirmar que la voz que había enamorado a miles de seguidores en discos como ‘Magnolia’ (1996, con The Screamin’ Cheetah Wheelies) o ‘Goodnight Sun’ (2002, ya en solitario) no era ningún espejismo ni producto de la habilidad de ningún productor musical o ingeniero de sonido. Además de presentar su primer disco en cuatro años, ‘Silver & Stone’ (a la venta desde el pasado viernes, 7 de septiembre), Farris interpretará, por primera vez con una banda al completo respaldándole en formato eléctrico, un puñado de temas de su antigua banda The Screamin’ Cheetah Wheelies, y también obsequiará a sus seguidores con varias versiones de sus adorados Tom Petty & The Heartbreakers. Además, a su banda, The Fortunate Few (Jordan Hymon -batería-, Justin Ferwerda -bajo-, Bart Walker -guitarra- y el propio Farris -voz y guitarra-) se le sumará en estas fechas españolas Phil Shouse (guitarrista de Gene Simmons).

Viernes 5, 21.30. Changó Live (Covarrubias, 42), 23 euros.

Hace apenas dos semanas pudimos comprobar el excelente estado de forma que disfruta Le Voyeur en la presentación de Error 404 en la sala El Sol. Y este finde tenemos dos oportunidades más para disfrutarlo. La primera de ellas, el 6 de octubre desde las 21.00 en el Auditorio Parque Calero, en la segunda jornada del Festival Música Joven de Ciudad Lineal, compartiendo cartel con Marem Ladson, Gotelé y Tina Escribano. Y el domingo 7 a partir de las 15.30 en el escenario Pez/Pizarro del ciclo Domingos Pez, auspiciado por Mahou. En el programa de dicho festival encontramos también a Joe Crepúsculo, The Parrots, Mastretta y Delaporte. Estos dos conciertos forman parte de la ampliación de gira del álbum "Episodio aparentemente letal", que sigue generando interés y fechas para el grupo madrileño. Le Voyeur tocará el 20 de octubre en el Teatro de L'Escorxador de Elche y el 14 de diciembre en Arnedo, en el Teatro Cervantes. En estos dos conciertos compartirá cartel con León Impala, otro de los grupos de Error 404.

Sábado 6, 21.00. Auditorio Parque Calero, gratis.

Domingo 7, 15.30. Escenario Pez/Pizarro del ciclo Domingos Pez, gratis.

Este viernes tendrá lugar una cita muy especial para los seguidores del cantautor Luis Eduardo Aute en la Sala Galileo Galilei de Madrid. Una celebración de su música y de sus logros en la que miembros de la banda original de Aute, junto con otros músicos de excepción, interpretarán sus temas de más éxito como "Al Alba" y "Rosas en el Mar". La banda de Por amor al AUTE está compuesta por algunos de los músicos más experimentados y talentosos del panorama musical actual. Desde el batería Jota Marsan y el bajista Billy Villegas, compañeros de gira de Aute desde hace más de diez años, pasando por el pianista Pau Álvarez, habitual de Perales y el vocalista Tony Menguiano, corista de la banda de rock Mägo de Oz, entre otros.

Viernes 5, 21.00. Sala Galileo Galilei (Galileo, 100), 12 euros.

Smooth Hot Jazz, la iniciativa musical dedicada al Smooth Jazz pionera en España, continúa este mes de octubre con su programa de conciertos con algunos de los mejores artistas de este género musical. Tras el concierto de Gregg Karukas, celebrado el pasado 3 de octubre, será el turno de Larry Carlton, uno de los mejores guitarritas de Jazz de todos los tiempos. Carlton, que actúa este sábado 6 de octubre, cuenta con más de 3.000 sesiones de estudio en su trayectoria, grabando para grandes nombres de la música: Paul Anka, Michael Jackson, John Lennon o Barbra Streisand, entre otros.

Sábado 6, 21.00. Sala Shoko (Calle Toledo, 86), 26 euros.