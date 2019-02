Madrid es Negro rinde homenaje a Michael Jackson El festival de música se celebra del 31 de enero al 4 de marzo en diferentes sedes de la capital

Nacho Serrano

La primera edición del festival de música Madrid Es Negro se celebró en el año 2011 para conmemorar los primeros quince años de vida de la revista Enlace Funk y del Club Maderfaker, y para dar visibilidad a la emergente escena musical de origen afroamericano presente en la capital. En los últimos años, la escena de la música negra en Madrid ha crecido considerablemente, con la proliferación de multitud de bandas, clubes, eventos, fiestas, sesiones de Djs, tiendas, programas de radio y publicaciones especializadas. Una eferevescencia a la que Madrid es Negro pretende dar respuesta, dando soporte a los protagonistas de dicha escena cultural y sirviendo de plataforma para los artistas emergentes residentes en Madrid.

Ahora, con la escena más asentada que nunca, el festival echa una mirada atrás para rendir homenaje a una de las figuras más importantes de la historia no solo de la música negra, sino del pop en general: su Rey, Michael Jackson.

La programación arranca este jueves con la presentación de esta novena edición del festival en Forum Fnac Callao (18h. entrada gratuita), en la que actuará Gospel Factory con el show «10 años sin Michael Jackson». A continuación, se proyectará el documental «Michael Jackson. De la Motown a Off the Wall» de Spike Lee.

El Maderfaker Club de Malasaña acogerá la fiesta oficial de inauguración este viernes 1 de febrero (23h, entrada gratuita con CD conmemorativo de regalo), con pinchada de Madrid es Negro DJs, y el sábado, la sala Sala Cool Stage acogerá el concierto de The Midnight Cannonball Blues Orchestra (21h), integrada por prestigiosos músicos del circuito de blues de Madrid que ponen al servicio de este proyecto toda su experiencia y talento para traer una sonoridad muy especial, gracias a la aportación de una sección completa de metales, piano, contrabajo, batería, armónica y guitarra. Al mismo tiempo, la sala El Sol recibirá a Dee Burrows Project (22h), un MC, improvisador y showman nacido en Chicago al que se describe como «el eslabón que une a Puff Daddy y a Bobby McFerrin».

El sábado 16 de febrero (18:30h), la Sala Clamores tendrá en su escenario a Susana Ruiz Sings Billie Holidat Today, un homenaje a una de las mejores cantantes de todos los tiempos, cuando se cumplen 60 años de su pérdida. El sábado 23, en la sala Siroco estará Africa Project (21h), la nueva aventura de la ex cantante de Mojo Project. Su música contiene influencias que van del Funk, Pop, Afrobeat, Flamenco, Jazz o Trip Hop, y tras varios años de trabajo y búsqueda, navega en busca de nuevos sonidos y reaparece con su nuevo proyecto que refleja toda la cultura musical adquirida por África, y que la reafirma como productora. También en Siroco, esa misma noche (24h) habrá una After Party con los DJs Miguel A. Sutil, Zeta y D. Unison. Sutil es el director de la revista Enlace Funk y responsable del sello Vinilos Enlace Funk, además de presentar el programa de radio Magia Negra en M21 Radio. Zeta, en su faceta como productor y DJ, es uno de los pioneros de electro y el funk en nuestro país, como líder de Guateque All Stars ha publicado algunos de los discos esenciales de la escena nacional. Por su parte, D. Unison es un productor fundamental para entender lo que ha pasado en el Hip Hop nacional en los últimos años en nuestro país, sus sesiones son una mezcla explosiva de técnica, selección y un gusto único.

El viernes 1 de marzo, la Sala El Intruso (22h) acogerá la presentación del single en vinilo de Ikah Moon, editado por Vinilos Enlace Funk. Delia Records ofrecerá un taller de baile para niños el sábado 2 de marzo (11.30h), en el que se enseñara a los más pequeños (menores de 14 años) las técnicas básicas para aprender los característicos pasos de baile de Michael Jackson, y movimientos de funk con coreografías de la mano de Roborob Funklover.

El lunes 4 de marzo, en Clamores (21h) se hará entrega de los Premios Enlace Funk de la escena nacional de música negra, en una gala muy especial con la actuación de la banda de la revista, Enlace Funk Experiment. Los premios serán repartidos en seis categorías: Disco, canción, grupo, vocalista masculino/femenino y grupo novel. Además, se presentará el recopilatorio «Michael Jackson Changed My Life», editado por Vinilos Enlace Funk.

El sábado 9, llegará el momento del homenaje a Michael Jackson en la sala But (21h). El festival Madrid Es Negro dedica esta edición a uno de los artistas icónicos de la historia de la música negra de todos los tiempos, y pone el broche a esta 9ª edición, con el estreno de una producción propia en donde se reinterpretará por primera vez el repertorio del Rey del Pop en clave de Góspel. Los encargados serán el grupo de Góspel más importante de España, Gospel Factory, dirigido por Dani Reus y por donde han pasado y siguen formando parte los cantantes más importantes de la escena de música negra de este país.