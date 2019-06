Love the Tuenti's, cuando la nostalgia manda El festival se celebra en IFEMA y contará con Kate Ryan, El Sueño de Morfeo, Andy & Lucas, Las Ketchup, King África o Azúcar Moreno, entre muchos otros artistas

Love the Tuenti’s, el primer festival dedicado a la primera década de los años 2000 llega a IFEMA (Madrid) en una única fecha en España, el 29 de junio, con más de 13 horas de actuaciones y fiesta ininterrumpida y más de 70 artistas de diferentes estilos.

Por primera vez, IFEMA albergará un festival con tres espacios, dos pabellones indoor y un área exterior, con tres escenarios diferenciados por tipo de música y que en conjunto, serán el mayor homenaje hecho nunca a la primera década de los 2000. Así, el primero de los pabellones interiores se convertirá en la mayor discoteca de la capital con el escenario Dance Stage, por el que, entre las 17 y las 00 horas pasará una selección de los mejores artistas dance como Kate Ryan, Safri Duo, Cascada, Lasgo, Bhartezz, Fragma, Groove Coverage y muchos más, todos ellos presentados por el dj y presentador DJ Neil. A partir de las 00h será el turno de la mega sesión Jumper Brothers & Friends, que contará con más de una veintena de los mejores djs de los 2000 como Miguel Serna, DJ Marta, Christian Millán, Fernando Ballesteros y Jesús Elices y muchos más.

Por su parte, el segundo de los espacios indoor se convertirá en una fiesta dedicada al mejor pop nacional de la década, con bandas y solistas míticos como El Sueño de Morfeo, reunidos en exclusiva para Love the Tuenti’s tras varios años sin actuar juntos, Pignoise, Alex Ubago, Andy & Lucas, Efecto Mariposa, Kiko de Los Caños, Coti, entre otros muchos. El escenario, además, contará con un animador de lujo, el locutor y presentador Fernandisco.

Finalmente, el festival contará con una zona outdoor, el escenario Playa Mix, que será el punto de encuentro para todos aquellos que quieran revivir sus noches más locas recordando auténticos hits de verano (y que nunca pasan de moda) con las actuaciones en vivo de Las Ketchup, King África, Raúl, Azúcar Moreno, Sonia Madoc de Sonia y Selena, Coyote Dax o el Koala, entre muchos otros. Además de las actuaciones en directo, la zona contará con área chill out, djs, zona de picnic y una ambientación que traerá la playa y el verano directamente a Madrid.

Puesta en escena espectacular

Cada uno de los espacios contará con una ambientación específica y un escenario diseñado por Pixelmap Studios, empresa española responsable de varios de los escenarios más espectaculares creados en los últimos años como los de las giras Love the 90’s y Love the Tuenti’s y de los festivales A Summer Story y Dreambeach.

Love the Tuenti’s Festival nace de la colaboración iniciada en 2018 entre la promotora de conciertos Sharemusic!, creadora de festivales como Love the 90’s y Memory Park, entre otros, y la compañía de fibra y móvil Tuenti. Juntas lanzaron en 2018 el concierto Love the Tuenti’s, consiguiendo colgar el cartel de sold out en Madrid en 10 días y la celebración de otros dos conciertos masivos en Bilbao y Valencia, reuniendo a un total de 40.000 espectadores en la gira.

El éxito de la primera edición ha motivado que ambas compañías se embarquen nuevamente juntas en un evento que en 2019 amplía su duración, espacio, espectro musical y tipo de público. Tuenti refuerza así su apuesta por el territorio de la música tras haber estado presente en 28 festivales durante 2018 con Tuents by Tuenti, la moneda de los festivales. De hecho, un año más la forma de pago en Love the Tuenti's serán los Tuents by Tuenti, la moneda de más de 25 festivales nacionales. Tuenti, la compañía de fibra ofrece además un valor añadido a aquellos Tuents no consumidos durante el festival pudiendo cambiarse por beneficios adicionales en tuenti.es/tuents.

Las entradas para el festival están a la venta en www.lovethetuentis.com y en puntos de venta Ticketmaster (Fnac, Halcón Viajes, Carrefour y Viajes Ecuador).