Little Steven: «Hacer rock'n'roll exige más pasión que nunca, porque ahora no hay dinero detrás»

Nacho Serrano

El lugarteniente de Bruce Springsteen en la E. Street Band no ha venido a Madrid sólo para presentar su nuevo disco en solitario «Soulfire» con su banda, The Disciplines of Soul, este miércoles en Noches del Botánico. Cada semana, el aclamado músico, productor, compositor, DJ internacional, activista (fue fundador del proyecto Artist United Agaisnt Apartheid en 1985), director y actor (conocido por su papel de Silvio Dante en la exitosa serie Los Soprano) Steve Van Zandt ofrece un viaje de dos horas con su programa de radio Little Steven's Underground Garage, en el que sumerge a los oyentes en las seis décadas del Rock and Roll y en el que también presenta las mejores bandas emergentes del mundo. Y esta noche, este miembro del Rock and Roll Hall of Fame celebrará una «emisión» del show desde Hard Rock Café Madrid (con entrada libre) para ofrecer una sesión de Dj privada y en directo, en la también hablará de sus canciones preferidas, firmará autógrafos y se tomará fotos con sus fans, como aperitivo de lo que vendrá mañana.

¿Va a tocarnos su nuevo álbum al completo?

Casi todo el álbum, sí, y también algunas viejas canciones de mi repertorio y algunas versiones, de James Brown, Etta James, Electric Flag… Todo con calidad, ya sabes. Va a ser un show muy completo, que dará muestra de cuáles son mis influencias y cómo me han formado. En realidad va a ser un repaso a la historia del rock’n’roll.

Es un disco muy de raíces, ¿quería mostrar quién es usted musicalmente en realidad?

Sí, es algo así. En mis discos siempre hay algo de esto, de tributo a los grandes, de respeto por las raíces. Pero creo que esta es la primera vez que hago un disco entero con esa intención. Ha sido una satisfacción grabar un disco tan centrado en la música sin artificios, y en el poder que puede ejercer sobre nosotros como personas. Ha sido como poner la música en primera plana, sin dejar que las letras sean el hilo conductor, sino la música. ¡Pura música!

¿Fue muy emocionante grabar canciones como «Love on the wrong side of town», que escribió hace tantos años?

Sí, fue increíble revisitar esa canción en el estudio y estar al otro lado del micrófono, porque yo compuse los arreglos, la produje pero no la cantaba. Cuando cantas una canción la integras de una manera mucho más emocionante, la haces tuya de verdad. La verdad es que me impresiono a mí mismo de las canciones tan buenas que he hecho, canciones únicas, que aún suenan relevantes décadas después de haber sido escritas, puede que incluso más.

¿Cuál es el principal objetivo de su programa de radio?

Hacer que la rueda del rock’n’roll siga girando. Ahora, las nuevas bandas lo tienen muy difícil para darse a conocer, aunque haya infinidad de vías para hacerlo. Hay tantos grupos que es difícil tener la posibilidad de destacar. De hecho hay más bandas que nunca ahí fuera, es una auténtica locura. Pero casi ninguna de ellas podrá jamás vivir de la música. Por eso, hacer rock hoy en día exige más pasión que nunca, porque no hay dinero detrás. En nuestro programa escuchamos cientos de canciones que nos mandan nuevas bandas, y buscamos lo mejor para devolverle un favor a la música. Si los Beatles no hubiera tenido oportunidades, ¿qué hubiera pasado? Lo increíble es que nunca jamás hubiera pensado que viviría en un mundo en el que yo fuera la única persona que pincha a los Beatles en su programa. Nunca pensé que viviría eso. Si seguimos así, olvídate de ellos, de los Yardbirds, de los Kinks, los Who, Procol Harum, Animals, Hollies, MC5, Stooges, Ramones, The Clash, New York Dolls… Hay que seguir haciendo accesible la mejor música del mundo.

¿Es verdad que está preparando un show de televisión?

Lo estoy intentando, sí. Tengo varios guiones que están en proceso de convertirse en realidad. Espero tener buenas noticias al respecto antes de que acabe este año.