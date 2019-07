El Joven Coro de Andalucía rinde homenaje al Renacimiento El domingo 14 de julio en el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial de la Comunidad de Madrid

Nacho Serrano Actualizado: 13/07/2019 11:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Festival de Verano del Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial presenta El sueño del hombre, un concierto del Joven Coro de Andalucía con el que se celebra el XXV aniversario de la creación del Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes. Dirigido por Marco Antonio García de Paz y con la participación del pianista Óscar Camacho, se podrá disfrutar el próximo domingo 14 de julio a las 19:00 horas.

Este singular concierto llega con una colección de piezas musicales cuyo hilo conductor es la Santísima Trinidad: María, la Virgen que portó en su vientre el fruto del Espíritu Santo y que es a su vez madre de todos los hombres; Dios Padre y, por último, el Mesías, redentor convertido en Hombre, el hijo soñado.

Siguiendo este hilo, el programa se divide en tres partes: María, en la que sonarán composiciones de Tomás Luis de Victoria (Ave María) o Arvo Pärt (Virgencita); Dios, que contará con piezas de Henry Purcell (Hear my prayer) o Randall Stroope (The conversión of Saul) y, por último, El Hombre, en la que se interpretarán partituras de Morter Lauridse (Dirait-on, acompañada de piano) o de Eric Whitacre (Sleep y Leonardo dreams of his flying machine).

A estas piezas le pondrán voz los cuarenta cantantes que componen la formación, divididos en las categorías soprano, contralto, tenor y bajo. Estarán acompañados al piano por Óscar Camacho Morejón.

La selección musical abunda en elementos y símbolos que resaltan la extraordinaria oleada de talento y creatividad lograda por los maestros humanistas del Renacimiento: en su momento fueron vistos como procedimientos audaces, pero con el paso del tiempo se han revelado como eternos e indispensables para la historia de la humanidad.

El Joven Coro de Andalucía se creó en 2007 como proyecto paralelo a la Orquesta Joven de Andalucía (creada en 1994), integrando ambas formaciones el Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, con el objetivo de impulsar y complementar la formación musical de los jóvenes valores que aspiran a incorporarse al ámbito profesional. Este verano celebran el XXV aniversario de la creación del Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes con una de serie de conciertos que les llevará, además de al Festival de Verano, a Las Navas del Marqués (Ávila) y Baeza (Jaén).

En esta gira, el Coro estará dirigido por Marco Antonio García de Paz, galardonado conductor de música vocal y docente de la Milano Choral Academy, en Milán. Es director-fundador del coro El León de Oro de Luanco, con el que ha actuado por toda España, Europa, África o Estados Unidos. Ha conseguido numerosos premios en importantes certámenes nacionales e internacionales como los de Avilés, San Vicente de la Barquera, Torrevieja, Murcia, Novelda, Oviedo, Zumárraga, Tolosa, Maasmechelen, Arezzo, Maribor o Londres. Sus proyectos más recientes le llevan por Italia, Bulgaria, Grecia o Francia y, en los últimos años, ha sido invitado a dirigir al Coro de Radio Televisión Española en un concierto en el Teatro Monumental de Madrid, el Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) y el Coro Nacional de España (CNE).

Consolidado como uno de los principales festivales de nuestro país, la música, la lírica y la danza llenarán las noches de la sierra madrileña del 6 de julio al 9 de agosto. Además del concierto del Joven Coro de Andalucía el día 14, este fin de semana el Festival de Verano acoge dos conciertos del ciclo musical de los Cursos Internacionales Matisse (días 11 y 13) y la actuación de Paquito D’Rivera (día 12), que tocará obras de Albéniz, Tàrrega o Falla en clave de latin jazz. A lo largo del mes de julio el público también podrá disfrutar del espectáculo homenaje a Lorca Bernarda’s Backstage de Winged Cranes (19 de julio), la ópera Madama Butterfly de G. Puccini con Ainhoa Arteta como protagonista (25 y 27 de julio) o el estreno en la Comunidad de Madrid de El Quijote del Plata del Ballet Nacional Sodre (30 de julio), entre otros espectáculos.

Programa

MARÍA

Tomás Luis de Victoria, Ave Maria

Carlo Gesualdo, Ave dulcissima Maria

Arvo Pärt(1935), Virgencita

Lars Jansson/arr. Gunnar Eriksson, To the Mothers in Brazil (Salve Regina). Piano, percusión y coro

DIOS

Henry Purcell, Hear my prayer

Randall Stroope, The Conversión of Saul

Sven-David Sandström, Let Him Kiss Me (con piano)

Arvo Pärt(1935), Nunc dimittis

EL HOMBRE

Eric Whitacre, Sleep

Bodmar D. Moe, Sator

Morten Lauridsen, Dirait-on (con piano)

Eric Whitacre, Leonardo Dreams of His Flying Machine