Calexico: «Meterse con Trump ya es aburridísimo, pero el muy terco nos obliga a seguir haciéndolo»

Nacho Serrano

La legendaria banda de Arizona liderada por Joey Burns y John Convertino vuelve a los escenarios españoles con su noveno disco «The Thread That Keeps Us», un trabajo producido por Craig Schumacher en el que Calexico sigue explorando ese sonido a medio camino entre el folk y la americana, pero añadiendo un toque de caos y ruido a la mezcla.

Para componer este nuevo disco, Joey Burns (vocalista y guitarrista) y John Convertino (batería) encontraron en el norte de California un lugar perfecto en los estudios de Panoramic House: una casa-refugio espiritual construida con madera a la que llaman The Phantom Ship. El ambiente perfecto para cargar de simbolismo unas canciones que nunca habían sonado así, con tanta fuerza. La dualidad infinita de California, entre la pesadilla y el sueño, supuso una fuente de inspiración para la banda.

Todos estos elementos aparecieron en el primer single, «End Of The World with You», una canción en la que podemos ver la influencia del entorno en su forma de narrar una historia de amor en tiempos volátiles. y que marca el camino al resto del repertorio con elementos que capturan y narran la ansiedad provocada por vivir en estos tiempos tan revueltos; sin embargo, explica Burns, no se busca esto a través de clásicas estructuras de canciones protesta, más objetivas, sino a través de historias particulares, como las que él observaba durante sus largos paseos por el Norte de California.

Las letras de su nuevo disco están llenas de sarcasmo.

Sí, a veces parece que es la única forma sana de tomarse las cosas. Hay tanta locura, ignorancia, arrogancia tanto absurdo en la vida política actual que si te lo tomas demasiado en serio puedes volverte loco. Es mejor tomárselo con sarcasmo y sentido del humor y decir, «Ok, todo es un mierda pero estoy aquí contigo, y todo va a ir bien».

¿Qué no está pasando?

Que nos estamos polarizando en todo. Vivimos en un mundo de extremos, y cada vez nos preocupamos menos por encontrar puntos de unión entre nosotros, encontrar equilibrios. Para nosotros, la música contiene parte de las respuestas a esa búsqueda.

¿Qué papel juega el miedo en todo esto?

El miedo es una aprte esencial del puzzle que tienen montado para mantener el statu quo. No tendría que ser así, pero desgraciadamente, es la verdad. Yo recuerdo perfectamente cuando en Estados Unidos se vivía sin miedo. Eso ya se ha perdido, me temo que quizá para siempre. Pero es algo que está ocurriendo en todo el mundo. Parece que la raza humana es cada vez más una raza marcada por el miedo, por los muros y las fronteras que separan a la gente debido al miedo.

¿Cómo ven desde fuera los deseos independentistas de Cataluña? ¿Qué les parecería que hubiera una nueva frontera en este país?

No nos parece que separarse sea una solución a los problemas. Tiene que haber salidas más sanas a las cuestiones que os han dividido. No podemos hablar demasiado del tema porque no conocemos todos los detalles, pero eso es lo que nos parece, desde fuera. Una vez vimos en la televisión a un chico que decía: «Soy catalán, pero también me siento español», y nos pareció genial. ¿Por qué no vas a poder sentirte perteneciente a ambas nacionalidades? ¿Por qué no se va a poder tener ambos sentimientos identitarios? Parece fácil, ¿no? (Risas) Seguro que va más allá de eso, y los temas económicos están jugando un papel más importante de lo que creemos.

En Estados Unidos parece que el discruso identitario gana votos...

Cuando Donald Trump dijo por primera vez aquello de «America First» y «We will make America great again», me pareció un chiste, porque nuestro país no es ningún ejemplo en muchos sentidos, ya hemos mentido al mundo entero en otras ocasiones a lo largo de la historia, y sí, tenemos que sentirnos orgullosos de muchas cosas, pero también tenemos mucho de lo que avergonzarnos. Pero inmediatamente después sentí un escalofrío, como si en realidad supiera que ese mensaje iba a calar en muchísima gente. Ahh... Meterse con Trump ya es aburridísimo, pero el muy terco nos obliga a seguir haciéndolo. Es un mentiroso compulsivo, un irrespetuoso que no ha leído un libro de historia en su vida. ¿De qué parte de la historia de Estados Unidos estás hablando, tío?

¿El videoclip de «End Of The World with You» es muy bonito y original, ¿cómo lo rodaron?

Nuestro ingeniero de sonido, Craig Schumacher, es un friki de los drones. Es su pasión desde hace tiempo, una especie de pionero y en cuanto dijimos que queríamos grabar un videoclip que reflejara la naturaleza de nuestro país, nos dijo, «¡esperad un momento!». Estábamos en el estudio de grabación, sacó un dron ¡y lo puso a volar entre los equipos de grabación! (risas). Le pusimos la cámara y lo lanzó a volar por algunos paisajes bonitos de El Paso, Tucson, etc... Hasta el fin del mundo. Creemos que ha quedado precioso.