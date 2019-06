Black is Back Weekend, la gran explosión negra de Madrid El festival vuelve al Patio de Conde Duque los días 21 y 22 de junio, con Volcanes, Joel Sarakula, Yola o Songhoy Blues entre otras propuestas

Se cierra el cartel de esta próxima edición de Blackisback! Weekend con los tres últimos confirmados: Mabiland, Joel Sarakula y Volcanes. Estos nombres se unen a los ya confirmados: Vintage Trouble, Yola, Neville Staple, Kokoko!, Songhoy Blues y Baloji. Ya están a la venta las entradas de día además de los abonos.

Blackisback! Weekend es un festival dedicado a la música negra en todas sus vertientes. Ideado para disfrutar con toda la familia gracias a la comodidad del espacio, a los precios populares (gratuito para los menores de edad) y a una propuesta artística de alta calidad. Año tras año se consolida como uno de los eventos de referencia en el amplio espectro de la denominada música “negra”. Desde su nacimiento en 2012, Blackisback! Weekend se ha esforzado en traer a Madrid a los artistas legendarios de este estilo de música junto a los más aplaudidos en la actualidad internacional y nacional. También hay espacio para nuevas promesas. En esta nueva edición, Blackisback! Weekend va a prestar especial atención a nuevas y rompedoras propuestas que provienen del continente africano: KOKOKO!, BALOJI Y SONGHOY BLUES. Hoy, el festival ha desvelado tres bandas que merecen la atención y que cierran el cartel de este año: la jovencísima MABILAND, la banda nacional VOLCANES que llega con nuevo trabajo y el australiano de aire afrancesado JOEL SARAKULA.

Tras su última edición en Matadero Madrid, este año el Blackisback! Weekend vuelve al corazón de Madrid, al Patio Central de Conde Duque. Este lugar ofrece la oportunidad de disfrutar de un cartel con una propuesta de extraordinaria calidad y la experiencia única de ver en vivo a grandes estrellas de la historia de la música negra así como descubrir nuevas propuestas y ratificar la consolidación de artistas de rabiosa actualidad.

A continuación, repasamos las bandas que participan en la octava edición de Blackisback! Weekend:

JOEL SARAKULA (Australia) Nacido en Sydney y residente en Londres, Sarakula escribe, produce y canta soul-pop contemplando su mundo teñido de los 60s y 70s a través de sus gafas vintage. Con el toque justo de psicodelia, de atractivo pop y algún que otro deje bailable, el artista australiano remite tanto a clásicos como Elvis Costello, como contemporáneos Ariel Pink o Unknown Mortal Orchestra. En Blackisback! Weekend disfrutaremos de su último trabajo “Loved Club” un mix de música pop, soul y romántica con una estética moderna.

MABILAND (Quibdó- Colombia) El sonido de Mabiland combina una voz potente y letras de amor y dolor con samplers de jazz y músicas del mundo. Uno de los proyectos para poner el ojo y el oído de Medellín. Sin haber cumplido todavía los 23 años, la biografía de Mabiland contiene todos los ingredientes necesarios para que las canciones que defiende con su garganta prodigiosa respiren vida y autenticidad dejando de lado clichés impostados. Nació en Quibdó, entre canciones de Ella Fitzgerald y Nina Simone que contrastaban con los sonidos pacíficos y tropicales que se escuchaban en sus casas vecinas. La sensibilidad de Mabiland por el arte, la palabra, la imagen y los sonidos hacen que su proyecto esté en constante evolución y encuentre siempre caminos por andar.

VOLCANES (España) Un gigante listo para entrar en erupción en cuanto sea necesario. Saltan con descaro por las ramas más duras del soul, el funk o incluso sonidos latinos, pero con madurez e investigación en cada tema y cada sonido. Una maravillosa rareza en el panorama musical actual. Cuentan con un espectacular frontman y una banda de alto nivel que electrifica el ambiente nada más pisar el escenario. Su trabajo “Revolución Interior” ha sido grabado y producido por la banda en Wild Lion Estudios. Una serie de canciones con las que estos jóvenes músicos caminan con firmeza en la senda del autoconocimiento, iniciada en las cenizas de su anterior vida como The Faith Keepers.

NEVILLE STAPLE BAND (U.K.) Neville Staple, legendario frontman de The Specials, Fun Boy Three y Special Beat, también conocido como The Original Rude Boy, celebra 40 años de carrera musical desde el nacimiento del movimiento 2-Tone. La revolución llega con The Specials y The Clash. Neville recuerda “el revuelo que se montaba cuando tocábamos Ghost Town, Too Much Too Young y Gangsters. La gente flipaba con el modo en el que llevamos el ska al mainstream. Mezclábamos la música jamaicana con la actitud punk británica.” En los 1990 Neville se mudó a Estados Unidos participando en la explosión ska. Trabajó con No Doubt, Save Ferris, Reel Big Fish, Rancid y Unwritten Law. Tras su periplo americano, volvió en 2004 a Reino Unido y formó la Neville Staple Band, editando el afamado “Rude Boy Returns” con colaboraciones de Mick Jones (The Clash) y Rat Scabies (The Damned). Desde entonces ha seguido actuando por todo el mundo y grabando discos hasta el día de hoy. El movimiento 2-Tone (mezcla del ska y reggae jamaicano con la actitud punk rock) está totalmente activo. Ahora tendremos la oportunidad de escuchar todos los clásicos de su carrera en solitario como con The Specials, en el Blackisback! Weekend.

KOKOKO! (República Democrática del Congo). Representan una nueva escena alternativa que compromete los estándares de lo que conocemos como World Music. Un movimiento más expresivo, animado, espontáneo y directo que las escenas musicales de ciudades occidentales como Londres, París o Berlin. Su sonido emana de los guetos y clubs del centro de Kinshasa, la tercera capital más poblada de África. La banda nace tras el encuentro de Makara Bianko, cantante y líder del grupo, el productor Debruit junto con otro grupo de músicos del barrio de Ngwaka. El compromiso del colectivo también incluye bailarines y performers. KOKOKO!, juega con la electrónica utilizando instrumentos de cuerda creados por ellos mismos y percusión hechos a partir de desechos reciclados. Ya tienen el beneplácito de Pichfork, TIME, i-D, BBC6 o Afropunk y han participado en una charla TED en el año 2017. Su primer vídeo acumuló más de 2 millones de visitas y su hipnótico debut, TOKOLIANA, se encuentra entre los álbumes favoritos en Resident Advisor, Bandcamp, Daily Motion y BBC Radio. Después de firmar por el prestigioso sello Transgressive Records, están trabajando para su álbum debut. Este mismo año, tendremos la suerte de verlos en el festival madrileño Blackisback! Weekend en junio.

BALOJI (República Democrática del Congo). Baloji es un artista dominado por las imágenes. Compone música, pero también dirige cine. Representa la evolución del Afro Beat, resultado de la fructífera alianza entre la rumba-rock y el funk futurista. Su puesta en escena con Kaniama Show Band, lleva al público al trance al más puro estilo voodoo. “137 Avenue Kaniama” es su tercer álbum, el primero editado por el prestigioso sello Bella Union, casa de artistas como John Grant, Fleet Foxes, Father John Misty y Beach House, entre otros muchos. Baloji significa “hombre de ciencia” en swahili, pero durante el período de la ocupación colonial, el significado mutó, debido a la influencia de la evangelización forzosa católica, en “hombre de las ciencias ocultas” y más tarde directamente como “hechicero”. Nacido en Lubumbashi (República Democrática Del Congo) y creció en Bélgica. Baloji dirige sus propios videos y crea el concepto visual de todos sus proyectos. Planea su primer largometraje para este año 2019. Una oportunidad para ver a Baloji, promesa de la prolífica escena musical africana, en Blackisback! Weekend.

SONGHOY BLUES (Mali) “Lo más importante en la música es la manera que compartes la emoción con tu público” nos dice Aliou, líder de Songhoy Blues. Como su país, Mali, es percibido por el resto del mundo, forma el corazón de Songhoy Blues y su increíble nuevo álbum “Resistance” que combina elementos del reggae, del country mezclado con su rabioso concepto del West African Rock. La banda se forma en 2012, cuando tres músicos del norte de Mali - Aliou, Garba y Oumar volaron a la capital Bamako huyendo de los islamistas radicales de Ansar Dine que controlaba su región, prohibiendo la música bajo pena de muerte. Los tres se juntaron en Bamako, reclutaron al batería Nathanael Dembelé y comenzaron el proyecto. “La banda nació por causa de una guerra y tuvo que huir al exilio”, dice Aliou, “así que nuestro segundo álbum se llama “Resistance”, que es lo que mejor describe lo que hacemos. Los medios de comunicación sólo hablan de las noticias malas. Venden más que las buenas. Es como hablar del ruido que causa un árbol caído en vez de hablar sobre el crecimiento de los bosques”.

VINTAGE TROUBLE (U.S.). Desde su formación en 2010, Vintage Trouble destila pasión y fuerza a través de soul blues, ritmos R&B y un toque pop. El cuarteto formado por Ty Taylor (voz), Nalle Colt (guitarra), Rick Barrio Dill (bajo) y Richard Danielson (batería) ha realizado más de 3.000 conciertos en 30 países diferentes y girado con grupos como The Who, The Rolling Stones, AC/DC o Bon Jovi. También han actuado en programas de televisión Later … with Jools Holland, ¡Limmy Kimmel LIVE!, The Tonight Show, Late Motiv, etc además de recibir los aplausos de la prensa especializada como el New York Times, NPR, The Wall Street Journal, Billboard, Rolling Stones y muchas más. Con tres álbumes bajo el brazo (The Bomb Shelter Sessions, The Swing House Acoustic Sessions y 1 Hopeful Rd) decidieron dar un paso más y ponerse un nuevo desafío con su último trabajo: Chapter II, formado por dos episodios. El Chapter I lanzado en 2018 y Chapter II, en 2019.

YOLA (U.K.). Yola debuta con Walk Through Fire, un álbum producido por Dan Auerbach (The Black Keys). Una bomba que recoge una de las voces más poderosas de la actualidad. El propio Auerbach quedó impresionado al ver un video viral de la compositora y las reseñas alagadoras en NPR, Rolling Stone, The Wall Street Journal y Stereogum donde se la comparaba incluso con Dolly Parton. El cantante de The Black Keys comenta: "Cuando conocí a Yola me quedé impresionado. La energía que desprendía traspasaba las paredes de la habitación, al igual que su voz… tiene la habilidad de cantar en diferentes registros y eso es un auténtico don. A los dos nos gustan The Everlys", dice Yola. "Cuando Dan y yo hablamos enseguida entendimos que debíamos explorar lo que nos gusta a ambos y meternos de lleno dentro". Yola fue criada en el sur-oeste de Inglaterra con una vida muy dura siendo la única familia de raza negra en un entorno pobre y con problemas en casa. Yola encontró laevasión en los discos de Aretha Franklin de su madre. De joven empezó a cantar en los clubs de Bristol y pronto empezó a girar. En un festival en Australia, conoció a James Brown. Este salió de su camerino y se acercó a Yola diciendo: “¡Te he visto! ¡Los has dejado de piedra! ¡Hay algo que se llama Soul y tú lo llevas en las venas!”.

Por Blackisback! Weekend han pasado artistas míticos de talla internacional como Irma Thomas, Eli “Paperboy” Reed, Charles Bradley, Martha Reeves & The Vandellas, Ronnie Spector & The Ronettes, Joe Bataan, The Selecter o The Impressions y nacionales como Aurora & The Betrayers, Freedonia, Guadalupe Plata.

VENTA DE ENTRADAS Precio de los abonos: Adultos: 40€ más gastos de gestión / Menores (de 13 a 17 años): 20€ más gastos de gestión / Niños: gratis

Precio de las entradas de día: Adultos: 22€ más gastos de gestión / Menores (de 13 a 17 años): 12€ más gastos de gestión / Niños: gratis

VENTA DE ABONOS EN PUNTO FÍSICO

EL CALLEJÓN DE LA VIRGEN - C/ Acuerdo, 3 Madrid

EL MURAL DE LA VIRGEN - C/ Cadenal Cisneros, 21 Madrid

LA CHARCUTERÍA DE LA VIRGEN - C/ Ponzano, 64 Madrid

LA FUENTE DE LA VIRGEN - C/ de la Sombrerería, 3 Madrid

MERCADO DE VALLEHERMOSO - Puesto La Virgen - C/ Vallehermoso, 36 Madrid

TAPROOM - LAS ROZAS - C/ Turín, 13 Las Rozas (Madrid)

LA VIRGEN 154 - C/ José Abascal, 11 Madrid

DUKE - C/ Conde Duque, 18

TIENDA DE LA CERVEZA - C/ Cadenal Cisneros, 21 Madrid

CARTEL DE ACTUACIONES POR DÍAS

Viernes 21 de junio: Kokoko!, Songhoy Blues, Neville Staple Band y Baloji

Sábado 22 de junio: Vintage Trouble, Yola, Mabiland, Joel Sarakula y Volcanes