Ananda Dansa baila las «Divinas palabras» en el Festival de Verano Este miércoles 1 de agosto podrá disfrutarse de una nueva visión en danza de una de las obras más conocidas de Valle-Inclán

Actualizado: 30/07/2018 15:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial de la Comunidad de Madrid presenta, dentro de su Festival de Verano, «Divinas palabras», un espectáculo de la compañía Ananda Dansa, creado y dirigido por Edison y Rosángeles Valls, que se podrá ver el próximo miércoles 1 de agosto a las 20:00h.

El montaje muestra una visión en danza de una de las obras teatrales más conocidas de Ramón María del Valle-Inclán, publicada en 1919. Un encuentro entre el texto del autor gallego y las artes en movimiento, que ha dado lugar a un trabajo coreográfico con una estética expresionista que extrae la poesía del horror y convierte en sonrisa el esperpento valleinclaniano.

En las «Divinas palabras» de Ananda Dansa, once bailarines-intérpretes subrayan las pasiones de los personajes y el instinto frente a la razón, en un escenario lleno de plasticidad dramática y libertad teatral. La muerte, lo grotesco y el humor macabro, resumen una visión irónica y no tan distanciada de un mundo que cada vez se asemeja más al real. «Divinas es un canto a la vida visceral y primitiva», explican desde la compañía: En un aparente escenario de cotidianidad, la falta de juicio moral, de escrúpulos y remordimientos de sus habitantes, convierte en normal lo que a nosotros nos parecería extravagante, el delito en lógico y el dogma en lo necio. En Divinas Palabras no hay penas, sus protagonistas no se quejan, y la muerte se convierte en vida».

El espectáculo es una producción del IVC (Institut Valencià de Cultura) con la colaboración del Gran Teatre Antonio Ferrandis de Paterna, espacio de residencia de la compañía Ananda Dansa. Cuenta con la música original de Pep Llopis y Jorge Gavaldá, grabada e interpretada por la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, las Voces del Orfeó Valencià y del Orfeó Valencià Infantil.

Con esta pieza coreográfica, Ananda Dansa continúa su línea de creación de adaptar grandes obras de la literatura desde su visión personal y única. Fundada en 1982, esta compañía de danza contemporánea es una de las más relevantes del panorama nacional, con más de 30 producciones propias y giras por más de 20 países. Además, ha ganado 10 Premios Max, el Premio Nacional de Danza (2006) o la Medalla de Honor del Consell Valencià de Cultura (2017), entre otros galardones.

Dos propuestas más para este verano

Consolidado como uno de los principales festivales de nuestro país, la música, la lírica y la danza llenarán las noches de la sierra madrileña del 28 de junio al 5 de agosto. Además de Divinas palabras» de Ananda Dansa, en la última semana del Festival de Verano se podrá ver el concierto del famoso pianista James Rhodes (3 de agosto) y «The Opera Locos», el nuevo montaje cómico-operístico de Yllana que pondrá el broche de oro al encuentro estival.