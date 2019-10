El 9 de noviembre llega a IFEMA «Premier, El Gran Viaje», la gran fiesta del otoño en Madrid Propone revivir las noches y fiestas más míticas de los años 90 y 2000, con actuaciones de artistas del dance y del pop como Sylver, Jessy, Tina Cousins o Los Fresones Rebeldes

Quién piense que con el verano se terminan los grandes eventos de música en directo en la ciudad de Madrid no puede estar más equivocado. El próximo 9 de noviembre llega a IFEMA-Feria de Madrid el que será uno de las grandes citas del otoño en la capital, Premier: El gran Viaje. Toda una fiesta de diez horas de música que contará con varios de los artistas más recordados de los años 90 y 2000, tanto del pop como de la música dance.

Por el escenario de Premier, El Gran Viaje pasarán formaciones y solistas míticos de la música de baile de ambas décadas como Sylver (‘Turn the tide’), Jessy (‘Look at me now’), Tina Cousins (‘Pray’), John Wesley (‘Lover why’) y The Kid ft. Noemi (‘Stay with me’).

El pop tendrá su representación con la banda de pop Los Fresones Rebeldes, que recordará viejos éxitos como su ssúper hit ‘Al amanecer’ y hará un homenaje muy especial a otra mítica banda madrileña, Los Nikis.

Además de actuaciones en directo, la música se prolongará desde las 20.00h de la tarde hasta las 06.00h de la mañana, con el dj set especial Premier, que contará con reputados maestros de la electrónica como Álvaro Scratch, Andrés G. Dorado, Armando Vázquez, Carlos Batista, Jumper Brothers, Kike Verdeal, Marcos y Raffy del Moral.

A caballo entre un concierto y una fiesta, El gran viaje es una iniciativa de Premier, responsables de una de las fiestas más sonadas de este año: Premier, La gran quedada, que reunió a miles de personas en Las Ventas el pasado mes de febrero. En este caso, El Gran Viaje propone nuevamente un plan “como los de antes” en el que reencontrarse con amigos del pasado y revivir las noches y fiestas más míticas de los años 90 y 2000 en Madrid, en locales y sesiones tan recordados como But, Élite o Pachá.

Todo ello con una ambientación muy especial y una zona VIP que será la más exclusiva de la historia: un área con servicio personalizado en cada reservado y muchas ventajas para vivir El Gran Viaje como un auténtico VIP. Así, quien desee adquirir sus entradas podrá optar entre diferentes tipos de reservados VIP, aunque también habrá entradas sin reservado que darán acceso a la pista de baile del concierto.

Las entradas están a la venta a través de la web www.elgranviajepremier.com y www.entradas.ifema.es.