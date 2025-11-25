Suscribete a
ABC Premium
Directo
Michelin entrega sus prestigiosas estrellas a los mejores restaurantes de España y Portugal

Mar de fondo

El nuevo relato: ¡golpismo! ¡golpistas!

Como tantas otras cosas, esto es algo que Sánchez mimetizó de Pablo Iglesias, ese pichón que se sentía elegido para asaltar los cielos

Begoña, la clave de bóveda

Un descenso a las cloacas

Teodoro León Gross

Teodoro León Gross

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Al fiscal general caído le preocupaba, la noche de autos, que le ganasen el relato. ¿Se puede ser más sanchista? Don Alvarone, al final, era más sanchista que Sánchez. Si hay una seña de identidad del sanchismo es precisamente la obsesión por 'el relato', ... ese palabro de los estrategas de la comunicación para la construcción de narrativas emocionales con las que alimentar la polarización: Nosotros, el Bien vs. Ellos, el Mal. De Sánchez se recuerdan unos pocos relatos: los poderes fácticos de los cenáculos de Madrid, la máquina del fango, el muro de la mayoría progresista, la fachosfera… Y ahora llega lo nuevo: 'el golpismo judicial». Como sostiene Luis María en su ensayo 'La fuerza del relato. Cómo se construye el discurso ideológico en la batalla cultural', esas ficciones de seducción actúan como herramientas básicas del poder para la movilización. Con tal de polarizar para salvar la cara, no dudan en envenenar la convivencia y deslegitimar las instituciones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app