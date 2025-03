Cualquier año habría sido un gran año para llegar a ABC, el periódico donde escribió Azorín y donde escribe Ignacio Camacho, donde Camba destiló la mejor ironía y ahora Rosa Belmonte, y tantos.... pero llegar en 2023 es un golpe de suerte. Este no será ... un año más para España, con dos procesos electorales que pondrán a prueba la resistencia de la democracia liberal, cada vez más erosionada. Este no es el único país que sufre ese acoso iliberal, pero sí de los que esto proviene del propio Gobierno y se publica en el BOE. Así se ha colonizado el Tribunal Constitucional adulterando sus últimas reglas de equilibrio, se ha borrado la sedición y abaratado la malversación a riesgo de abonar la corrupción a la medida de los secesionistas, y con la técnica jurídica acreditada por la ley del 'solo sí es sí', que ya rebaja centenares de condenas de agresores sexuales; se ha asaltado RTVE y se ha tolerado que Cataluña prohíba el mínimo legal de enseñanza en español mientras se facilitaba el gran 'ongi etorri' de la vuelta a casa de ETA. De esto va 2023.

La polarización sectaria, que es la estrategia de los grandes movimientos populistas, actúa partiendo el país por la mitad a condición de quedarse la mitad mayor. Y lo sucedido con este Gobierno no es algo inesperado. Fue Rubalcaba, desde Ferraz, no desde una vigilia en el Valle de los Caídos, quien denominó Frankenstein a ese pacto 'contra natura' con la certeza de que el monstruo arrastraría al PSOE desgarrando la lógica socialdemócrata entre esos costurones. No se equivocaba. El sanchismo vetó pronto incluso el amago teatral de alguna geometría variable con Ciudadanos; y no han ofrecido un solo pacto al PP, siquiera uno, aunque acusan a Feijóo de antitodo contra la evidencia del libro de sesiones. En definitiva, la alianza con Iglesias impuso un bloquismo frentista –a veces asumido torpemente desde la oposición con el mantra constitucional– y Sánchez ha pasado por caja. ERC, Bildu y hasta el PNV le han advertido estos días que no se desvíe: es Frankenstein o nada. Sánchez se tira a provocar a Vox, siempre dispuesto a bajar al barro de la retórica nacionalpopulista, para movilizar a su votante hastiado. En 2023 se convalidará, o no, todo esto.

Mark Lilla, el autor de 'El regreso liberal', observa que la sociedad actual está cada vez más dividida porque vive en realidades paralelas. El votante de izquierda consume sólo medios de izquierda y el votante de derecha, sólo medios de derecha. Se pierde la noción de proyecto común como sociedad, con dos relatos confrontados para reforzar esa polarización sectaria. En la llamada telefónica del director de ABC, un diario que ha conocido república, monarquía, dictaduras, democracias, guerras, paz, el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos, la época de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y los inviernos de la desesperación... habló de cultura democrática liberal contra todo eso. Cómo no decir que sí. En España, en 2023, en ABC.