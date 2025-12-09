No es raro que el PSOE haya recibido la sentencia del fiscal general desacreditando al Tribunal Supremo. Oscar López sostuvo que «he visto muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia», ahí es nada, un ministro del Gobierno de España acusando a los ... magistrados del alto tribunal de inventarse la condena, y otro, Óscar Puente, a la par. En fin, a saber cuál merece más el Premio Óscar al ministro más perruno, pero todo resulta delirante. Claro que probablemente el proceso progresivo de degradación de estos últimos años, según la metáfora de la rana hervida, haya provocado que ya nadie se escandalice demasiado por nada, porque todo es demasiado escandaloso día a día. Cada vez se hace más difícil tener perspectiva. El Poder Ejecutivo ha decidido gobernar sin Poder Legislativo, anunciado así por Sánchez a falta de mayoría, y ya no consulta a la soberanía nacional nada relevante, sea sobre el Sahara o sobre el gasto militar, y utiliza el órgano político del Constitucional para corregir y ningunear al Poder Judicial.

La gran mentira del sanchismo tiene dos periodos diferenciables, o tal vez tres si se incluyesen las primarias en ventaja con fondos procedentes de los negocios de prostitución del suegro engañando a sus aliados y hasta con papeletas falsas en las urnas. La primera etapa es una moción de censura con las banderas de la regeneración democrática y el feminismo que fue defendida por Ábalos, hoy en Soto del Real bajo graves escándalos de corrupción y con el estigma de putero montaraz. Le siguió Cerdán al frente de la organización. Tras los años de gloria de la Banda del Peugeot, la financiación del partido está en entredicho y pinta mal. En esa etapa Sánchez aún anunció elecciones a la europea en 2019 por la falta de presupuestos… y ahora encadena tres años sin, una legislatura entera. El motivo real entonces eran las encuestas favorables. Esta segunda etapa está contaminada por la construcción corrupta del «somos más» siendo menos, comprando siete votos para la falsa mayoría al precio de una amnistía humillante para el estado de derecho y el lawfare, quedando en manos de partidos en su mayoría enemigos del propio sistema. Ahí están sus socios calificando al Tribunal Supremo de «derecha golpista», llamando a las barricadas mientras blanquean no ya a los golpistas de 2017 sino incluso a ETA, definida como «pacifista» no sólo por esa publicista del régimen nivel Operación Triunfo. Todo esto es el sanchismo. No es sólo el PSOE, sino esa constelación miserable capaz de mirar para otro lado ante las víctimas de Salazar –«Hermana, yo no te creo»– para que el sanchismo protegiera a 'uno di noi'.

Quizá la metáfora de la rana hervida, sí, permita entender cómo se ha llegado hasta aquí, mentira a mentira, hasta acostumbrarse. Si uno hubiera caído en un coma y despertase ahora, tal vez se espantaría, pero estos siete años han propiciado la normalización de la anormalidad democrática. Y esto es lo que hay.