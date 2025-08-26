Suscribete a
Teodoro León Gross

El PSOE, urgido por cambiar sus malas perspectivas electorales, apuesta por la estrategia desesperada de vincular los desastres al PP. El Telediario esta semana ya conectaba la información tendenciosa de los incendios con la dana, cuyo primer aniversario con seguridad será un aquelarre en el ... que se invoque más El Ventorro que a las víctimas. Moncloa tiene un plan claro y sus medios afines –popularmente identificados como La Sincronizada– le hacen la literatura impúdica de acompañamiento. Estos días difunden la idea de un manual de resistencia del PP ante 'sus' catástrofes, y ese marco básicamente les sirve para generar un relato nada sutil: si el PP usa un manual de resistencia es porque son los responsables, y por eso tratan de desviar culpas al Gobierno que no tiene ninguna responsabilidad. Blanco y en botella.

