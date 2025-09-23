Suscríbete a
COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL

La vida no es un juego

La inmadurez y la impulsividad, propias de la edad, hacen que la adicción se produzca antes

Yolanda Vallejo

Los datos no son aleatorios como los rodillos de las máquinas tragaperras. Las cifras son tan demoledoras como evidentes y la adicción al juego ya es la tercera en prevalencia entre los jóvenes andaluces, por detrás del alcohol y el cannabis, según el Consejo General ... de Psicología de España. El perfil del jugador adicto ya no responde al estereotipo clásico; han cambiado la edad, el escenario y hasta el idioma del juego, pero la trampa sigue siendo la misma, menos marginal y más atractiva, pero igual de peligrosa. Lo explica bien Dionisio García, especialista en adicciones: en los últimos cinco años, la mitad de los nuevos casos de ludopatía se corresponden con jóvenes entre 18 y 25 años. Un patrón emergente que inquieta, no por las cifras, sino por la letra pequeña que esconde. Y es que muchos jóvenes consideran este tipo de apuestas como una actividad normal, tan normal -y tan alcance de la mano- como usar las redes sociales.

