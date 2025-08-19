Suscríbete a
Complemento circunstancial

Típicos tópicos

No podemos aceptar que se siga utilizando nuestra tierra como un ejemplo negativo para establecer comparaciones tan lamentables

Yolanda Vallejo

Tal vez usted no se acuerda —realmente no tiene por qué hacerlo— de aquella canción de Paco Herrera que, en 1982, el año del Mundial de Naranjito, nos puso a todos a cavilar sobre los tópicos y sus consecuencias: «Estando al Norte del Sur —decía ... la letra— pasando Despeñaperros, al decir soy andaluz, ya los tienes sonriendo». Dicen que fue el primer rap en español, y aunque suene a tópico, la primera vez que los andaluces nos levantamos después de que Blas Infante nos lo dijera en el himno. «Se creen que to los tíos somos toreros y que todo son fandangos, pasodobles y sombreros», cantaba Herrera poniendo el acento en el sambenito andaluz. Y es que el sambenito pesa, pero ya solo lo notamos cuando se nos olvidan los versos de Benedetti, que el Sur también existe.

