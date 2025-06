Si para algo sirven las encuestas es para reafirmar aquello de que los datos son los datos, o como se suele decir, las opiniones son cuestionables pero los datos son comprobables, cuantificables, medibles y objetivos. Y es que los españoles ya estamos teniendo los primeros ... síntomas de resistencia al cuñadismo y le estamos perdiendo el miedo a responder con rotundidad a las encuestas; ya no se trata de un «no sabe o no contesta», o un tibio 5 en una escala decimal o un «me da igual», sino que los resultados del último sondeo realizado por GAD3 para ABC ponen de manifiesto que siete de cada diez españoles consideran que la situación política en España es mala, y que esta consideración no es una mera percepción ambiental, sino un pensamiento sólido que se asienta en el debate social y en el hastío que causan la corrupción, los bulos, la mala gestión y el mal uso de los poderes constitucionales.

No es un discernimiento polarizado que se basa en una ideología preconcebida. Lo interesante de la encuesta es que un ochenta por ciento del electorado se muestra contundente a la hora de pedir responsabilidades políticas al gobierno de Pedro Sánchez. La vivienda, el empleo, los servicios públicos, la seguridad ciudadana, la transparencia, la lucha contra la corrupción y la imagen exterior del país se están viendo seriamente comprometidos por la deriva de este gobierno, más pendiente del afrecho que de la harina. Los encuestados saben poner nombre y apellidos a los gestores responsables de la red ferroviaria, del apagón, de la dana y de los escándalos continuados y concatenados del ejecutivo español. Ya no hay tiempo para un margen de mejora, porque la situación parece irreversible y la actuación del gobierno ya no tiene credibilidad alguna. Los españoles le han perdido el miedo a las encuestas y puede que también se lo estén perdiendo a las urnas; el de GAD3 no ha sido el único sondeo en los últimos días. Hasta tres barómetros políticos publicados confirman la tendencia de voto al bloque de derechas y el desplome de la izquierda —en su formato de coalición— debilitada por la fragmentación interna de los socios de gobierno. Que no todo es blanco o negro, ni todo el monte es orégano aunque lo parezca. A la gente, como usted y como yo, lo que de verdad le importa es tener vivienda, un puesto de trabajo, sanidad pública de calidad y seguridad en las calles. Lo demás, las andanzas Ábalos, Koldo, la fontanera, los bulos como pantalla, los aspavientos de la vicepresidenta Montero, el hermano del presidente, la vida de Jésica Rodríguez, se quedaron en la barra del bar o en la cena con la familia política. En este país nos hemos hecho mayores, democráticamente hablando, y sabemos diferenciar las churras de las merinas. Siete de cada diez españoles lo tienen clarísimo, el gobierno de Pedro Sánchez ya está más que amortizado y nosotros estamos hartos de que nos tomen por tontos. A ver en qué están pensando los otros tres.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión