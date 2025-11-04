Suscríbete a
ABC Premium

COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL

Ya no puedo más

La dimisión no ha sido un gesto de dignidad, sino una rendición ante la evidencia

Yolanda Vallejo

Yolanda Vallejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Seguro que, en estos días, ha vuelto a ver el vídeo del grupo Marengo –ya sabe, Mazón y compañía- interpretando 'Y solo tú' de Bachelli. No lo hace mal el hasta el lunes presidente de la Generalitat valenciana y, lo mismo, le habría dio mejor ... por el camino del cante que de la política. Nunca se sabe, porque donde hubo fuego siempre quedan cenizas que le recuerden a uno que polvo somos y en polvo nos hemos de convertir. Tal vez, las musas le acompañaron el pasado lunes en su «dimisión» y emulando a su paisano Camilo Sesto verbalizó lo que podría interpretarse como una huida hacia adelante. «Ya no puedo más» confesó Mazón antes de presentar su dimisión por la gestión de la terrorífica DANA un año después –más vale tarde, podría pensar usted- y enumerar sus errores: «permitir bulos, no pedir la declaración de emergencia nacional, mi ingenuidad manifiesta». Nada dijo de su responsabilidad al frente de la Generalitat ni de su irresponsabilidad manifiesta el día en que ocurrieron los desgraciados hechos. Mazón se va por la evidencia, no por la conciencia; se va por la tardanza en comparecer aquel día, por los mensajes confusos, por la falta total de empatía con las víctimas, por su torpeza, por la poca transparencia en sus declaraciones, por su falta de humildad para asumir que se había equivocado, por su soberbia para creer que podía resistir la tormenta mediática. La dimisión no ha sido un gesto de dignidad, sino una rendición ante la evidencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app