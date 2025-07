La historia se repite siempre, porque el hombre no solo es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, sino que, aun sabiendo dónde está la piedra, dónde está el obstáculo, no hace nada por esquivarlo. El pecado de mirar para otra ... parte porque lo que les pase a los demás no es cosa mía; a veces de pensamiento, a veces de palabra, a veces de obra, y siempre de omisión, que lo de hacernos los distraídos se nos da estupendamente. Ya lo decía Dante en 'La divina comedia' siete siglos atrás: «¿qué son esos gritos y llantos? Son almas que en vida no hicieron ni el bien ni el mal, por su elección», y también lo dijo, hace trescientos años, Edmund Burke: «Lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada». Llámelo falta de compromiso, llámelo cobardía, llámelo como quiera, pero reconozca que hace muchísimo tiempo que nuestra sociedad ha tirado la toalla y ha cerrado los ojos.

Lo del gobierno de España es un clarísimo ejemplo de lo de la piedra y el tropezón. Día tras día salen a la luz más escándalos, más desmanes del presidente, más disparates y, sin embargo, las encuestas dicen que, de haber elecciones, el PSOE de Pedro Sánchez volvería a ganar, a pesar de la corrupción, de la amnistía o de los desplantes internacionales. No hay quien lo entienda, dirá usted; tampoco se entiende que Donald Trump se crea -y le hagan creer- el amo del mundo, o que Putin mantenga el pulso de una guerra decimonónica en plenos siglo XXI. No se entiende lo de Israel y Palestina ni se entiende lo de Hungría y su obsesión por ir en contra de los derechos humanos. No se entiende la erosión –irreversible ya- del sistema de gobernanza internacional, la debilidad de la Unión Europea, el papel tan secundario de Naciones Unidas, o el difícil escenario por el que transita la OTAN con varios de sus miembros planteando una autonomía militar ante lo imprevisible de Washington. Por estos caminos tan pantanosos ya ha pasado la humanidad. Varias veces, además. Las últimas, con consecuencias terribles y no me refiero solo al conflicto bélico. El pastor luterano Martin Niemöller lanzó un dardo contra los cobardes que permitieron la llegada de los nazis al poder –él también los votó- y sus horribles consecuencias. El poema, repetido hasta la saciedad, pero nunca interiorizado, habla de la inacción y de la indiferencia como dos de los factores más peligrosos para el ser humano. Vinieron a por los socialistas, a por los enfermos, a por los sindicalistas, a por los católicos, a por los obreros, a por los empresarios, a por los judíos y no hice nada porque yo no era nada de eso… y cuando «vinieron a buscarme, ya no había nadie que pudiera protestar por mí».

