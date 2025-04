A Sánchez le están creciendo los problemas a medida que se acerca la fecha de su posible investidura. La Asamblea Nacional Catalana anda calentando motores para la Diada utilizando el grito medieval «Via Fora» con el que se arengaba a los vecinos antes las amenazas ... externas; ¡a la calle!, dicen, porque «pactar con quien nos reprime y espía no puede ser el camino». Por su parte, el lehendakari, Íñigo Urkullu, propone una nueva España y cree que es el momento de hacer una reinterpretación de la Constitución de 1978 para avanzar en el «autogobierno» no sólo del País Vasco, sino también de Navarra, Cataluña y Galicia, convirtiendo nuestro país en una confederación de estados y poniendo encima de la mesa aquello de la plurinacionalidad que no convence a los barones del PSOE, en la intimidad, pero que parece que es condición indispensable para el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Y, mientras, Puigdemont, haciéndose de rogar, dice que mañana desvelará las condiciones de Junts, porque de momento no está «en negociación con nadie».

Feijóo sabe que lo tiene difícil, cada vez más. Sobre todo, después de su encuentro y del fallido intento de negociación con el presidente del Gobierno en funciones. Sánchez demostró una vez más que no escucha y que tampoco anda bien de comprensión lectora. Ya sabe, Feijóo le ofreció un pacto de gobernabilidad para alcanzar una estabilidad de gobierno, y Sánchez entendió «un pacto con Vox para derogar el sanchismo en dos años». Como en los chistes, «te ha tocado un viaje a Túnez» o algo parecido. Pedro Sánchez utiliza la Constitución cómo y según le va pareciendo. Para lo de la plurinación –o como se diga- no importa lo que diga el texto de 1978, pero se agarra al literal de la ley para decir que una legislatura debe durar cuatro años y que de eso nada, Feijóo, porque como ha dicho la ministra en funciones de Ciencia en Innovación «la propuesta de gobernar dos años nos parece muy poco seria para un país muy serio» ¿en serio? ¿y de verdad le parece a Diana Morant serio que apenas un seis por ciento de los españoles tenga más peso político en la formación del Gobierno que el noventa y cuatro por ciento restante? ¿a qué se refiere con lo de un país muy serio? El problema está en el punto de vista. Se puede ser muy corto de vista y no ver más allá de su propia sombra y se puede ser alto de miras e intentar vislumbrar otro horizonte. Pensar en grande, como defiende Juanma Moreno al que no le ha ido nada mal levantando la vista. Pensar en grande, más allá de intereses de patas cortas y de personalismos más propios de folclóricas rancias que de gobernantes. Mirar hacia Europa, entender que hay mundo más allá de Cataluña y del País Vasco. Pero es lo que pasa cuando, en vez de mirar hacia afuera, está continuamente mirándose una el ombligo, que cuando le hablan en inglés no tiene más remedio que hacerse la gallega.

