La normalización de la pobreza

Hemos asumido que «llegar a lo justo» forma parte de la vida cotidiana

Yolanda Vallejo

Yolanda Vallejo

Seis de cada diez familias andaluzas confiesan tener dificultades para llegar a fin de mes. No es una cifra lanzada como reclamo, ni como amenaza: es el reflejo de la precariedad que golpea a nuestra tierra, donde la recuperación económica postpandemia parece más un trampantojo ... que una realidad. Andalucía sigue atrapada en un círculo de salarios bajos, empleos temporales, política de subsidios y desigualdad histórica que afecta a millones de hogares. No lo digo yo, claro, lo dice el informe 'El estado de la pobreza', elaborado por la European Anti-Poverty Network y editado por el Ministerio de Derechos Sociales, que coloca a nuestra comunidad autónoma en una posición muy delicada con respecto a otros territorios nacionales.

