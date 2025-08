Estoy totalmente de acuerdo con la ministra Diana Morant en que «un título no hace a un político». Es algo que forma parte de la democracia, claro. En este país, cualquier persona elegida de manera democrática puede dedicarse a la política, ya sea ingeniero agrónomo ... o camarero a tiempo parcial, porque para el servicio público que han de ejercer no se necesitan otras alforjas que las de la decencia, el sentido común y la responsabilidad ciudadana. Todos recordamos a grandes alcaldes y concejales —sobre todo en los primeros comicios democráticos— que no habían pasado por la Universidad y ejercieron sus obligaciones con la mayor eficacia y honestidad. Un título no hace a un político, de acuerdo.

En lo que no puedo estar de acuerdo ni con la ministra ni con los palmeros que han salido a defender la honra del bibliotecario José María Ángel, es en mirar para otra parte ante unos hechos gravísimos que atentan contra los principios básicos del estado constitucional. Porque lo ha que ha hecho el delegado del Gobierno para la Dana es mucho más grave que inventarse que uno ha terminado dos carreras y cuatro masters o que ha realizado estudios de vaya usted a saber qué, sin papeles. Lo que ha hecho Ángel Batalla es falsificar —de muy malas hechuras— un documento oficial y presentarlo como un mérito en la Administración. Falsificación documental se llama, y es un delito, según recoge el artículo 390 del Código Penal y hay que decirlo bien alto, aunque ya haya prescrito, porque en este país a mucha gente le cuesta mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo conseguir un título universitario —nada de abaratar a la institución, por favor, hablando de 'titulitis'— como para que se defienda a este señor y se denuncie que «se han pisoteado las garantías para su defensa», cuando un acto tan despreciable no tiene defensa alguna, por mucho que ahora salga diciendo que no sabe cómo llegó ese título de barraca de feria a su expediente. Porque estamos acostumbrados a que nuestros políticos le echen imaginación a la cosa y traten de justificar su inoperancia camuflándola bajo estudios universitarios que nunca han cursado, como si el hábito hiciera al monje o como si la mona vestida de seda fuese un poco menos mona. La lista, ya lo sabe, es interminable y cada día se añade un nuevo nombre al club del fraude académico. Tampoco es algo nuevo, y también lo sabemos, desde Luis Roldán a Patxi López pasando por Ada Colau, Toni Cantó, Cristina Cifuentes, Pablo Casado, el inglés de Pablo Iglesias o el mismísimo líder Pedro Sánchez. Los escándalos curriculares ya forman parte del bagaje político de este país. Decía Jardiel Poncela que el que no «se atreve a ser inteligente, se hace político» y ese es el principal problema. La política nunca debería haberse convertido en una profesión. La política, como decía Charles de Gaulle, es un asunto demasiado serio como para dejarla en manos de los políticos. Y, mucho menos, en manos de estafadores.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión