Según Tezanos la mitad de los españoles —de los españoles encuestados por Tezanos, claro está— no ha dado mayor importancia a lo ocurrido con el apagón eléctrico del pasado día 28 de abril. Dice el CIS que el corte del suministro afectó «poco o nada» ... a la cotidianidad de un 45,3% de los ciudadanos, y que un 78% de los encuestados señaló no haber sentido miedo durante las horas en las que la electricidad y las telecomunicaciones se vieron comprometidas porque no echaron en falta «ninguna cosa en su hogar». El CIS, ya se sabe, en su línea: pregunta de qué color es el caballo blanco de Santiago y luego saca sus conclusiones. Que un sesenta por ciento de los españoles crea que faltó información por parte del Gobierno de España o que sigamos sin saber qué ocurrió en realidad es algo tan irrelevante que no entra en cuestión para el Centro de Investigaciones Sociológicas.

Lo que sí deja claro el informe flash es que el PSOE tendría —en el momento de la encuesta— una intención de votos del 38,4%, subiendo casi un punto y medio en el último mes y con un apagón generalizado de por medio, en todo el país. Eso dice Tezanos; ahora, pregunte en su entorno. Pregunte si alguien se cree las explicaciones dadas —tarde y mal— por Pedro Sánchez, pregunte si la gente tiene miedo de que esto vuelva a ocurrir, pregunte si no tuvieron ningún problema para almorzar, o para recoger a sus niños del colegio, o para atender a sus mayores, o para volver a casa en medio de un caos —no demasiado, pero caos— del que no se sabía apenas nada. Pregunte y se dará cuenta de que lo único cierto de la encuesta del CIS es que un ochenta y cinco por ciento de los españoles valora muy positivamente el comportamiento cívico de sus vecinos, la solidaridad, la empatía, la preocupación. Dice el refrán que lo poco espanta y lo mucho, amansa. Debe ser cierto. Demasiado mansos estamos para lo que pasa en este país, en el que seguimos a oscuras por mucho que tengamos suministro eléctrico y por mucho que repitamos, como un mantra, que esto no va a pasar más. Más de la mitad de los españoles lamentó ese día no haber hecho caso de la recomendación de la Unión Europea con lo del kit de supervivencia. Y en la misma proporción se atreven a decir que no ven claras las explicaciones dadas por el Gobierno. La mayor parte de los ciudadanos sabemos que tardaremos en enterarnos —si nos enteramos— de lo que realmente sucedió en esos momentos en los que desaparecieron, de golpe, 15 gigawatios de luz, en esos momentos en los que el país se quedó a oscuras sin que nadie se haya responsabilizado aún de lo ocurrido. En el país de los ciegos, dicen, el tuerto es el rey. Y a nosotros, en este país, nos ha mirado un tuerto, de eso no tengo ninguna duda.

