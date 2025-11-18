Cuando, el 8 de enero de este año, anunciaba Pedro Sánchez el más de medio de centenar de actividades, con las que el Gobierno iba a celebrar los cincuenta años de la muerte de Franco, bajo el pretencioso nombre de 'España en Libertad', nada hacía ... presagiar que el recién estrenado año empañaría tanto el cristal de la transparencia que nos resultaría tan complicado distinguir las voces de los ecos, las luces de las sombras y, que al final, no sabríamos decir si anunciamos su muerte o celebramos su resurrección. La ambición del programa era tan grande –exposiciones, talleres escolares, concursos nacionales, documentales, películas, espacios para honrar la memoria democrática- que el fracaso ha sido todavía mayor. Si tiene usted curiosidad puede darse una vuelta por la web gubernamental de la efeméride y comprobar que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, que todo se ha quedado en el espacio que va del dicho al hecho, y que este 20 de noviembre, que debía ser la culminación simbólica de medio siglo de libertad recuperada, se ha ido diluyendo en una programación más ideológica que histórica.

El Gobierno promocionó más de veinte millones de euros para el programa conmemorativo, pero no contaba con que la realidad siempre supera al deseo, y ni siquiera el comisario –el ministro de Memoria Democrática- tenía muy claro si esto iba a ser un gesto de inclusión nacional o un acto más de campaña para el PSOE. Para mañana, fecha central de la conmemoración, la web plantea quince eventos entre los que destacan 'Memoria en escena', un homenaje –según la web- a los discursos de Enrique Tierno Galván, Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, Miquel Roca y Soledad Becerril, -realizados entre 1977 y 1979- en el Pleno del Congreso de los Diputados y la campaña 'La noche que murió Franco' que invita la ciudadanía –más allá de Almodóvar, Carmena, Elvira Lindo, Sacristán y Lola Herrera, cuyos testimonios carecen de interés- a compartir los recuerdos de lo que estaba haciendo hace cincuenta años, para construir, dicen, un archivo público que desplace el foco de los relatos oficiales hacia una memoria popular viva. Una memoria popular que vuelve a centralizarse en Madrid, claro, como si el resto de las comunidades autónomas no existieran. Ceuta y Melilla, por supuesto, no aparecen en la agenda, ni Baleares, ni La Rioja; Cantabria, Extremadura, Galicia, Asturias y Murcia tienen una participación tan simbólica como ridícula y en Andalucía, solo Granada tiene agendados algunos actos. España en libertad ha quedado empañada por los escándalos de este Gobierno, por la polarización social y por la instrumentalización política y propagandística de una fecha que debía haberse convertido en un momento para reflexionar sobre nuestro pasado y para afianzar nuestro presente democrático.

Nada de eso va a ocurrir mañana, usted y yo lo sabemos, y al conjunto de la ciudadanía le importa bien poco. Este 20 de noviembre será un día más en el calendario de esta España, a la que cada vez le cuesta más reconocerse en el espejo de la historia reciente.