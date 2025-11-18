Suscríbete a
ABC Premium

COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL

España en libertad, según se mire

La ambición del programa era tan grande que el fracaso ha sido mayor

Yolanda Vallejo

Yolanda Vallejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando, el 8 de enero de este año, anunciaba Pedro Sánchez el más de medio de centenar de actividades, con las que el Gobierno iba a celebrar los cincuenta años de la muerte de Franco, bajo el pretencioso nombre de 'España en Libertad', nada hacía ... presagiar que el recién estrenado año empañaría tanto el cristal de la transparencia que nos resultaría tan complicado distinguir las voces de los ecos, las luces de las sombras y, que al final, no sabríamos decir si anunciamos su muerte o celebramos su resurrección. La ambición del programa era tan grande –exposiciones, talleres escolares, concursos nacionales, documentales, películas, espacios para honrar la memoria democrática- que el fracaso ha sido todavía mayor. Si tiene usted curiosidad puede darse una vuelta por la web gubernamental de la efeméride y comprobar que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, que todo se ha quedado en el espacio que va del dicho al hecho, y que este 20 de noviembre, que debía ser la culminación simbólica de medio siglo de libertad recuperada, se ha ido diluyendo en una programación más ideológica que histórica.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app