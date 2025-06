Dice Koldo que esto no ha hecho más que empezar. Que tiene munición para rato y que amenaza con llegar hasta el final: «Como me joda, yo también sé joder» ha dicho, como si lo que ha desvelado hasta ahora fuese solo el aperitivo de ... un gran banquete. Son malos tiempos, sin duda, para la épica y para la ética, sobre todo después de saber que la Carlota «se enrolla que te cagas» y que el exministro feminista socialista —José Luis Ábalos— manejaba el casting de prostitutas como nadie. Con estos mimbres, el cesto de Sánchez hace aguas por todas partes, porque no solo son Santos Cerdán y Ábalos, sino que la amenaza de Koldo salpica a más ministros, poniendo en evidencia que la corrupción del ejecutivo de Sánchez era una práctica habitual. «Me avergüenzo profundamente», ha reconocido el presidente que le ha cogido tanto gusto a esto de pedir perdón como a defenderse atacando.

Porque la estrategia de Sánchez le está funcionando, hasta ahora. Los malos siempre son los otros, somos un partido honesto, una golondrina no hace verano… ya sabe, el repertorio de excusas que el presidente lleva años perfeccionando para mantenerse a flote entre los restos de un partido que ha naufragado en sus propias aguas, con sus propios barcos y teniendo en el puente de mando a los suyos. No sabía de la «falta de ejemplaridad, la zafiedad y el machismo» de los que fueron su mano derecha y su mano izquierda durante años. Pero eso no se lo cree nadie.

Que la mujer del César ni es buena, ni lo parece nos lo tuvimos que tragar después de los cinco días en los que Sánchez estuvo meditando en el desierto. Que no soy yo el guardián de mi hermano, lo tuvimos que pasar por alto después de la esperpéntica declaración de David Sánchez. Pero que Ábalos y Cedrán eran dos personajes se veía a leguas de distancias, que si por sus actos los conoceréis no hacía falta más que tirar de hemeroteca para comprobar que no eran de fiar. Y, aun así, pretende Sánchez convencer –ya no se sabe a quién- de que «emosido engañado» una vez más.

Solo por eso, solo por haber sido el último en enterarse debería poner su cargo, primero a disposición del partido y después, a disposición de esa democracia sólida que tanto defiende y que tanta paciencia está teniendo con él. No todo vale en este país, y por mucho que Yolanda Díaz le pida a Sánchez garantías de 'corrupción cero' y un 'reseteo de la legislatura', la sombra de la corrupción es tan alargada que va a ser difícil mantener el equilibrio en la cuerda floja en la que se mueve el gobierno de España.

Dice Koldo que vienen meses de malas noticias, y parece que, en este caso, el que avisa no es el traidor sino el que asesoraba en materia de sobornos —y de prostitutas— a los dos «casos aislados» que ha reconocido Sánchez. Esto no ha hecho más que empezar, el verano viene caliente, a ver si llegamos al otoño.