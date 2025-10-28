Suscríbete a
COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL

Los que avisan

Tenía razón Puigdemont, este otoño van a pasar cosas que nunca han pasado

Yolanda Vallejo

Puigdemont lo había avisado y, en esta ocasión, parecía que no se iba a cumplir el refrán. Fue en agosto cuando dijo que en otoño «van a pasar cosas que no han pasado nunca hasta ahora». Un mensaje que pasó un poco desapercibido, como las ... lágrimas en la lluvia de Roy Batty en 'Blade Runner', pero que ha cobrado sentido esta semana, cuando el líder de Junts decidió escenificar el cese temporal de su convivencia con el hombre que lo amnistió -o sea, Pedro Sánchez- y movilizar a las bases de su partido para romper sus relaciones con el Gobierno. «Ha llegado la hora del cambio», fue la advertencia del pasado lunes desde Perpignan, antes de convocar una consulta entre su militancia, para refrendar la decisión de coger las de Villadiego y colocar al gobierno de Sánchez entre las cuerdas, con un bloqueo parlamentario que pondría en peligro la aprobación de los presupuestos y que dejaría al presidente en una situación aún más difícil de la que ya tiene, que ya es difícil.

