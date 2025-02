El 23J está ya muy cantado, salvo que Tezanos o el quiromante de María Jesús Montero tengan razón. Ambos seguramente emplean métodos de fiabilidad similar. Tezanos, con su 'Modelo Bifactorial Inercia-Incertidumbre', es el único sociólogo que da ganador al partido en el que él ... milita; y el vidente, leyéndole las líneas de la mano a la ministra de Hacienda, también apunta que puede ganar por «fidelidad». Probablemente no se trata de fidelidad a su palabra –la financiación autonómica es testigo de que en eso María Jesús Montero tiene un nivel bajo– pero si se trata de fidelidad al líder, sin duda eso sí lo tiene bien acreditado.

Salvo Tezanos y otros arúspices, nigromantes, videntes, augures, cartomantes y demás adivinos, la campaña está muy cantada. Pero eso no significa resuelta. Está por determinar si el PP puede pelear por gobernar en solitario; si la derecha suma mayoría absoluta; si la izquierda puede provocar 'hang parliament' de modo que no haya investidura porque la derecha no alcance a los 176... El triunfo del PP, la victoria del bloque de la derecha, no significa que ya esté liquidado el 23J. Hasta el último voto se mantendrá la pelea. Entre las incertidumbres, aún está por constatar la participación en lo peor de la canícula y la capacidad de Correos para atender una demanda altísima de voto anticipado, cosa que ponen en cuestión los propios sindicatos, desde donde se denuncia la ocultación de los datos reales.

Decir eso de «hay partido» seguramente es mucho decir. Pero sí «hay margen» para agitar el tablero.

Andalucía

Con sus 61 escaños, la comunidad más poblada es determinante y aquí la ola azul parece descontada un año después de la mayoría absoluta. El PP confía en la mitad de esos 61 escaños, una bolsillada considerable que doblaría sus resultados de 2019. Un salto así nunca es fácil, al menos en la teoría, porque a Juanma Moreno se lo siguen poniendo como a Fernando VII.

Esta semana, en la sesión de control, Vox lo acusó de nuevo de ser como el PSOE con una agenda europeísta que afecta al campo y la pesca; y los socialistas, por boca del propio Juan Espadas, que ya lo había definido como ultraderechizado, volvieron a identificarlo con Vox. Respuesta de Juanma Moreno, más cómodo que el maharajá de Kapurthala: «Si Vox dice que soy socialista, y usted dice que soy Vox, es que estoy en el centro político de Andalucía, donde están la mayoría de los ciudadanos».

Unos y otros, PSOE y VOX, le trazan amablemente el espacio de centralidad en que se ganan las elecciones, y en particular para el electorado andaluz. Juanma Moreno aún añadió: «Los ciudadanos dirán que menos mal que tienen un presidente centrado y no en los extremismos en que se han instalado ustedes».

Probablemente se fue después a su casa pensando que él no se gana el sueldo con el sudor de su frente sino, más bien, con el sudor del de enfrente.

Vox: ruido gratis

Precisamente en el Parlamento, poco después, un diputado de Vox definió al PSOE como «el partido de los puteros, los cocainómanos... de los corruptos, de los mentirosos». Incluso el manca finezza de Andreotti se le queda corto. Desde el PSOE estallaron, y Jesús Aguirre exigió la retirada de esas palabras mientras Ángeles Ferriz exhibía el lenguaje corporal de una soprano alcanzando los 1050 hertz del fa sobreagudo de Der Hölle Rache en 'La flauta mágica'. El diputado acató de inmediato la retirada, porque ya tenía el ruido y el titular a costa del PSOE, aireando una vez más el lastre de sus escándalos turbios en los que se mezcla la prostitución y la cocaína.

En el PSOE, a pesar de todo, no acaban de ver que 'la pinza' con Vox es un error.

Sumar...se al espectáculo

Y si el diputado de Vox daba el espectáculo en el Parlamento, el candidato de Sumar por Sevilla daba el espectáculo en el debate de Canal Sur. Siendo catedrático de Comunicación, Francisco Sierra ya habrá constatado que la teoría a menudo esta lejos de la realidad. Su gesto de darle la espalda a la candidata de Vox, Rocío de Meer, sin duda en su cabeza era una idea brillante. Allí resultó una grosería absurda, una sobreactuación inútilmente sectaria, tanto que la propia Yolanda Díaz advertiría después que a Vox se le combate de frente. Rocío de Meer, que además ha acreditado buenas hechuras en campaña, lo tuvo muy fácil para dejar en evidencia al candidato capitolino de Sumar.

Al paredón

Todo es demasiado fácil para Juanma Moreno. No hay un partido que le exija. Incluso la candidata de Adelante Andalucía, que parecía más en razón, decía estos días que «probablemente el PP y Vox volverían a fusilar a Blas Infante porque son herederos de quienes lo asesinaron». Qué barato cotiza todo en la competición de majaderías, de carambola en carambola ganadora para Fernando VII en San Telmo. Tantas facilidades acabarán por perjudicar al Gobierno andaluz, que corre el riesgo de acomodarse sin asumir una gestión reformista ambiciosa. De momento casi les basta con respirar y dejar que los demás hablen.

PSOE estrábico

El PSOE parecía haber entendido el error y planteó esta campaña mirando al centro. «No vamos a decir 'ahí vienen los malos' sino 'aquí vienen los buenos'». Por fin, eso sonaba a rectificación inteligente. Incluso pedían un sufragio útil al votante centrista del PP «si quiere que España siga siendo moderna, respetando los derechos, las libertades de los colectivos, el empoderamiento de las mujeres...». Les duró poco. En una semana ya estaban otra vez aferrados a Vox, y además disputándole el voto a Sumar en las provincias donde fracasó Podemos en 2019 –Granada, Cádiz, Huelva y Jaén– persuadidos de que por el centro no carburan. Cuando vas a por el voto de Sumar, dejas de ir por el voto moderado. En pocos días ha vuelto el PSOE del brochazo grueso.

No parece, en fin, que María Jesús Montero confíe en la visión ganadora del quiromante de Lebrija. La propia ministra ya puso en cuestión su capacidad al decirle él que en cuestiones de sexo ella es «regularcita». Antes muerta que sencilla.