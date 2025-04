Cada día resulta más evidente que en Andalucía se va a producir, como nunca, una larga campaña cara a cara: Montero vs. Moreno. Todo un duelo. El viejo Partido Socialista que era una maquinaria arrolladora ahora está muy deslavazado, y aunque María Jesús Montero rearme ... el ánimo, la estructura tardará años en rehacerse y seguramente sólo cuando regresen al poder. El PP tiene una impronta más vertical desde siempre, y Moreno capitaliza toda la acción gubernamental de la Junta. La campaña va ser una sucesión de desafíos entre los dos, como los duelistas de Conrad, pero con una peculiaridad: nunca van a cruzar armas. Montero sólo baja a Andalucía para actos de partido o agenda gubernamental, pero está feura del Parlamento; y Moreno acude a Madrid a eventos o entrevistas, pero no en el Congreso. El duelo será un teleduelo a distancia hasta el debate electoral, o debates, de las dos últimas semanas. Solo se cruzarán en alguna foto, sobre todo cuando se cuele ella aprovechando su ventaja en el protocolo.

Victimismo

María Jesús, como suele, ha tratado de presentarse como víctima del duelo a distancia: «no me gusta cuando hablan de alguien que no está y no puede responder». Parece que le gustaría que en el Parlamento andaluz, como no está presente, no se hable de ella. ¡Qué cosas! La hipótesis de que no se hable en la cámara andaluza de la líder del principal partido de la oposición es simplemente ridícula. De creer realmente en semejante bobada, ¿por qué habla ella en sus mítines y hasta en las sesiones de control de Juanma Moreno, aunque esté ausente y no pueda responder? En su entorno deberían cuidar más los argumentarios. El victimismo, de hecho, es uno de sus recursos más gastados. Cuando no es por su acento, que cuela poco, es por ser mujer, que cuela menos. Atribuir las críticas de esta semana a «un tufo bastante machista» se define solo. También se lamentaba de soportar una caricatura de «la mala malísima». Después de la jeremiada, eso sí, esgrime que la atacan así porque «están nerviosos» con su llegada. En fin, si todo es porque están nerviosos, lo cual delataría su capacidad de intimidarlos, ¿por qué le molesta tanto a ella?

Talante

El victimismo es revelador de algo: este teleduelo va a estar muy marcado por el carácter de uno y otro, por el talante. Más que los argumentos. Aunque también por el rol desigual de cada uno: Juanma Moreno, que defiende la presidencia, antepondrá la institucionalidad con un perfil amable para elevarse sobre el barro de la confrontación áspera, algo imposible para la aspirante que tiene que desafiar el statu quo y además las encuestas. Por lógica Moreno no se expondrá a riesgos innecesarios y Montero sí tendrá que arriesgar. Esto le llevará a cometer errores. En pocos días ha acumulado algunos tan estentóreos como la presunción de inocencia o la formación de los médicos. De hecho, ella tiende por naturaleza al exceso. Si con Juan Espadas, se buscaba alguien que competía en el mismo terreno que Juanma Moreno –moderado, dialogante, afable, centrista– ahora es lo contrario. Montero tiene un perfil duro y más pegada, pero tiende a resultar faltona y áspera. Eso complica su apuesta por presentar a Juanma Moreno como «falso moderado» no centrista, exponente de la derechona. Es demasiado obvio que Moreno sí es un moderado, y eso hace que el empeño sea tan significativo: está dispuesta a hacer campaña contra la realidad, confiando en las tragaderas de su electorado.

Propaganda

En definitiva, están tirando del manual básico de la propaganda, con algunos de los principios fundamentales acuñados por Goebbels: Principio de Simplificación para centrarse en un enemigo único (Moreno); el Principio de Orquestación centrándose en un número pequeño de ideas para repetirlas incansablemente (el PP privatiza la sanidad, son radicales unidos a la ultraderecha) o el Principio de la Vulgarización para rebajar la campaña de nivel al mínimo de complejidad (el tono de María Jesús Montero). En la Junta replican con ella como icono del sanchismo, algo que Moreno ha aprovechado esta semana en su encuentro con Page, para enfatizar el relato de que hay un socialismo moderado que no se pliega al oportunismo nacionalista ni vende sus principios, y en definitiva antepone los intereses de su tierra a todo. Ese es un discurso que el sanchismo facilita sumando agravios: reparto de menas, universidades...

Batalla sanitaria

En este duelo, los socialistas se mantienen fieles a su estrategia desde el minuto uno: la batalla de la sanidad. Lo cierto es que se trata de un modelo heredado del propio PSOE, pero eso no importa ya. La memoria es muy corta. Y después de seis años, la herencia recibida no es un argumento. La sanidad tiene ahora problemas reales, aunque extrañamente, como ya se ha escrito aquí, la izquierda prefiere no hablar de esos problemas reales sino vender (volvamos a la propaganda) eslóganes ideológicos sin inquietarles lo irreal que puedan ser: ¡el PP privatiza la sanidad! Sus expertos sabrán. Incluso en el asunto de los contratos sanitarios, apuestan por el eslogan irreal («¡los eres del PP!») en detrimento de lo real. Es el signo de los tiempos, por otra parte. Pero de pronto, ante este asunto incómodo, el PP se ha encontrado un balón de oxígeno inesperado en el duelo Montero vs. Moreno: ella fue la responsable del periodo más negro de la sanidad andaluza, hasta 2013, con recortes masivos de personal y recursos y con una gestión fallida. Moreno utilizó todo eso este jueves en la sesión de control, calificando a Montero como «la consejera que más daño ha hecho a la sanidad pública». El PP va a refrescar el pasado («los andaluces no olvidan, los andaluces tienen memoria») para debilitar la estrategia sanitaria del PSOE con el mensaje de que ella la hundió y ellos están recuperándola, con muchas dificultades debido a la pandemia.

Y el duelo continuará.