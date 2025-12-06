Suscríbete a
El lastre sanchista de Montero es grande: ha tenido que firmar el cupo catalán, poner la mano por Santos Cerdán, Ábalos y Koldo, exaltar al fiscal general y ahora además verse señalada como encubridora de Salazar

Teodoro León Gross

Parafraseando el manoseado eslogan de James Carville para la campaña de Clinton en 1992, el marco dominante de la conversación pública no es la sanidad o la inmigración sino el sanchismo, que llegó abanderando la regeneración democrática y el feminismo ... para acabar naufragando entre escándalos de corrupción y de machismo sucio. Por eso el socialismo andaluz no logra marcar una agenda propia. Incluso el escándalo de corrupción de Almería ha estado muy ahogado por el caudal de corrupción socialista, y la sanidad ha vuelto a los mantras de la privatización tras la crisis de los cribados.

