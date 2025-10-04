Lo sucedido con el cribado del cáncer de mama choca con un factor muy determinante en la degradación de la vida pública: la extinción de la responsabilidad política. El poder parece que ha acabado por tomarse carta blanca. Y Pedro Sánchez no es un caso ... aislado, aunque sin duda simbolice como nadie esa espiral, rodeado de corrupción que le resbala, tanto que The Times lo bautizó Mr. Teflón. Y esto es lo que hay. Incluso en los momentos en que más deberían rodar cabezas, como en la versión gótica de Tim Burton de Sleepy Hollow, menos ruedan. Pero los errores deben tener una respuesta y, de hecho, alguien en la estructura de la Sanidad andaluza debiera haber asumido las consecuencias de ese agujero en el cribado para la detección precoz del cáncer de mama, previsiblemente la consejera o alguien con responsabilidad directa en el programa. Una dimisión es un mensaje de compromiso con los ciudadanos: 'estamos para servirles a ustedes, no para servirnos de ustedes'.

Claro que ¿va la oposición socialista a elevar la voz pidiendo responsabilidad política? Bueno, sí va a hacerlo, es obvio después de escuchar a la portavoz socialista gritando enloquecida a la consejera en el Parlamento de un modo insultante, pero ¿tienen algo de autoridad moral y política para hacerlo? ¿Los mismos que han ninguneado el caso de las pulseras antimaltrato por tratarse sólo de unos pocos casos? La ministra de Igualdad ni siquiera se ha disculpado como sí han hecho en la Junta. Sólo pidió perdón por el ruido, o sea, culpando a la oposición y a los medios por inquietar a las mujeres. Y el PSOE la ha protegido con sus mentiras desde que se descubrió el escándalo que ellos ocultaron durante un año y aún no han aclarado a cuántas víctimas ha perjudicado. ¿Son ellos los que van a dar alguna lección? La líder de la oposición que lleva dos años sin presentar siquiera presupuesto como exige la Constitución, ¿es ella quien va a abanderar la dignidad de dimitir por fallar en la gestión? El problema es que efectivamente ellos, como Mazón o el fiscal general entre tantos, no han dimitido ni siquiera en situaciones incontestables.

Pero la lógica del 'y tú más' no es aceptable. Si el sanchismo se comporta de esa manera, con el descaro de exigir a los demás lo que no rige para ellos, precisamente la Junta de Andalucía debería dar ejemplo de no ser iguales.

La realidad

Lo sucedido con el programa de cribado para la detección precoz del cáncer de mama es un error grave. Se enfoque como se enfoque. Incluso si se descuenta la literatura tremendista de la oposición, que en un año electoral no iba a perder una oportunidad así, sigue siendo grave. Incluso si se pone en contexto el número limitado de casos en un programa masivo que funciona para cientos de miles de casos y salva muchas vidas, sigue siendo grave. Cada vida importa al margen de porcentajes. De hecho, sorprende que la oposición, en lugar de poner en evidencia los fallos de gestión, sigan aferrados a su relato de la privatización y los amiguetes del presidente –Vox ha unido sus mensajes a la izquierda– y todo ese blablablá. Queda claro que la oposición tiene un relato, y no le interesan las mujeres con cáncer sino su relato. Han olido sangre, porque la herida está ciertamente abierta, y se han lanzado a degüello con avidez electoralista antes que regeneracionista.

Pero el Gobierno andaluz sí tiene que situarse en la realidad y asumir que han fallado. Y deben dar una respuesta completa: disculpa, responsabilidad, explicaciones y solución. La disculpa está dada, pero falta asumir la responsabilidad y explicar con precisión lo sucedido para poner solución. Y aunque cueste sustraerse al horizonte electoral, deberían elevarse en su respuesta. Si los otros hacen campaña, la mejor respuesta es no hacerla. Si los otros han encontrado un filón –la secuencia ha estado bien diseñada, y apuesten a que habrá más, quizá con otro tipo de cánceres, porque el PSOE conoce bien estos programas que emprendieron ellos y en el SAS tienen muchos activos afines– es el momento de exhibir decencia antes que cálculos. Y una dimisión en la Consejería va en la respuesta elemental de un ejercicio colectivo de autocrítica, sin caer en el error añadido de tratar de ganar tiempo. La consejera no puede argumentar que no se va porque eso sería lo fácil, como el fiscal general. Siendo una especialista de perfil técnico, no caiga en ese error político. Ella tiene la ventaja de que nadie va a pensar que es corrupta y ni siquiera culpable… sólo que le ha tocado, cuando estaba haciendo un buen trabajo con las listas de espera, y ha tenido la decencia de asumir la responsabilidad ante un fallo serio del sistema.

Marisú, qué cosas

Pedro Sánchez, un 'killer' que no acostumbra a desprotegerse, cometió un error al ser preguntado por los presupuestos: «nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación constitucional, los presentaremos». O sea, dejó claro que llevan dos años en la inconstitucionalidad sin cumplir con su 'obligación'. Y la responsable directa es María Jesús Montero. Esto también es grave. En términos políticos, definitivo, como admitía el propio Sánchez antes de ser presidente. Pero ahí está Marisú Montero, haciendo alegremente campaña en Andalucía, y además dando lecciones de dignidad y pidiendo dimisiones. Desde la inconstitucionalidad.

La campaña socialista, más allá del cribado, va a ser sucia. Ya lo es. En la desesperación de las encuestas, no dudarán en recurrir a todo. El partido tiene movilizadas a sus filas y sus bots, además de su cupo de propagandistas, y van a saco en las redes, jaleándose en sus burbujas con infundios o falacias a destajo. Siempre habrá un personajillo, pongamos el secretario de los socialistas almerienses, primer territorio donde pueden quedar por detrás de Vox, para el trabajo sucio.

Convivencia

Juanma Moreno no ha escrito un libro, sino un título. El libro va de suyo. Pero su 'Manual de convivencia' es una declaración de principios frente al 'Manual de resistencia' de un político polarizador como Sánchez, que ha levantado un muro contra la convivencia y ha embarrado tanto la política… Claro que no basta con escribir que eres diferente; tienes que actuar diferente.