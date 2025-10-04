Suscríbete a
(No) rodarán cabezas

¿Piden dimisiones los que han ninguneado el tema de las pulseras antimaltrato por ser unos pocos casos?

El Gobierno andaluz debe dar respuesta completa: disculpa, responsabilidad, explicaciones y solución

Teodoro León Gross

Teodoro León Gross

Lo sucedido con el cribado del cáncer de mama choca con un factor muy determinante en la degradación de la vida pública: la extinción de la responsabilidad política. El poder parece que ha acabado por tomarse carta blanca. Y Pedro Sánchez no es un caso ... aislado, aunque sin duda simbolice como nadie esa espiral, rodeado de corrupción que le resbala, tanto que The Times lo bautizó Mr. Teflón. Y esto es lo que hay. Incluso en los momentos en que más deberían rodar cabezas, como en la versión gótica de Tim Burton de Sleepy Hollow, menos ruedan. Pero los errores deben tener una respuesta y, de hecho, alguien en la estructura de la Sanidad andaluza debiera haber asumido las consecuencias de ese agujero en el cribado para la detección precoz del cáncer de mama, previsiblemente la consejera o alguien con responsabilidad directa en el programa. Una dimisión es un mensaje de compromiso con los ciudadanos: 'estamos para servirles a ustedes, no para servirnos de ustedes'.

