ojo de halcón

La quita de la de…cencia

El Gobierno le condona a Cataluña 4.000 millones de más y a Andalucía se le escamotean miles

Es una operación del sanchismo beneficiando a Cataluña para mantenerse en el poder

Teodoro León Gross

Es fácil adivinar que los ciudadanos se espantarán cada vez que oigan debatir sobre la quita de la deuda, aburridos preventivamente. Estos debates que requieren de tecnicismos financieros y administrativos es difícil que calen en la opinión pública, no ya reacia a meterse en harinas ... complejas sino además muy escéptica ante estas polémicas por las groseras manipulaciones partidistas. Y a eso se aferra el PSOE, que ha lanzado una campaña de propaganda previsiblemente eficaz con dos mensajes: «Andalucía es la más beneficiada» y «Juanma Moreno no puede negarse a 18 mil millones para hospitales y colegios». Oponerse a esto requiere dar explicaciones, y ahí es donde el PSOE sabe que ya tiene muy ganada la batalla del relato. Y eso es lo único que les importa a estas alturas, sobre todo en un año electoral que encaran con la presión asfixiante de los malos sondeos. En definitiva esos mantras simples son mucho más eficientes que los argumentos complejos, y su estrategia de propaganda pasa por repetir, sin más, esos dos eslóganes son falsos.

