El momento incómodo de Juanma Moreno en el Parlamento, abordado por madres de niños que necesitan cuidados paliativos ante las que él no podía pasar de largo, al final casi debería agradecerlo. A cualquier gobernante, de hecho, le conviene medirse con la realidad a pie ... de calle. En definitiva, todo dirigente, sobre todo desde las alturas del poder pisando las alfombras palaciegas entre gestos reverenciales hacia ellos, corre el riesgo de alejarse de la realidad. La escena no estaba preparada y retrató a un político empático que asumía un fracaso y se comprometía a corregirlo. Y no es un asunto fácil. La muy rica sanidad vasca, donde disfrutan de un cupo ventajista como el que el PSOE está dispuesto a dar a Cataluña, acaba de afrontar el mismo problema sólo tras verse desafiada por un médico que decidió actuar por su cuenta. Estas madres nunca perdieron las buenas formas a pesar de la desesperación, y Moreno dio la cara airosamente.

Más allá de ese encuentro, hay que poner cordura en el Parlamento, que no puede convertirse en una ventanilla de reclamaciones abierta para todo. De un tiempo a esta parte, la izquierda lleva a cualquier colectivo descontento para que haga ruido. Su intención obvia es proyectar la imagen de una sociedad frustrada con el PP, precisamente allí porque hay presencia garantizada de prensa. Algunos colectivos de perfil militante, nada que ver con esas madres, actúan como barra brava. Se han visto escenas impropias. Esta semana, al desalojar, uno arrojó un sombrero a los escaños. ¿Y si hubiera sido un objeto contundente? Es lógico que se ponga orden racional en el Parlamento, sobre todo en el salón de plenos, donde cualquier circo debería estar prohibido, pero también en el recinto. La izquierda, cada vez más exasperada por los sondeos, va a ir cada vez más.

Oposición perruna

Moreno sabe que si él puede proteger su perfil en una cómoda mayoría absoluta, el PSOE actúa y va a actuar a la desesperada ante la expectativa de un batacazo de aúpa. Van a ir a por todas. Y es normal. El próximo curso, con elecciones en primavera, se verán cosas que tal vez no se hayan visto antes en la política andaluza, y además protagonizadas por el partido que gobernó casi cuatro décadas. Por añadidura a Feijóo se le ha complicado la recta final de este curso con Montoro y Noelia Núñez, lo que facilita la presión del PSOE para tratar de colocar la idea de que 'el PP es tan corrupto como el PSOE'. Hasta ahora Moreno ha estado encapsulado incluso respecto a su partido, con marca propia, pero no va a tener un respiro. Ya lo ha visto con la guerra de los currículums. Los socialistas andaluces acusan a los 'populares' de «cutres», asociando a Juanma Moreno con Noelia Núñez, y hablan de exigir rigor en los CV. En fin, no es poca petulancia para una tropa que venera a un líder que plagió su tesis hasta las notas a pie de página.

Maquillar el currículum es un mal no sólo en España y sólo en política. Ahí está el clásico chiste del ¿nivel de inglés? que en todo currículum suele ponerse que es avanzado, o al menos medio.

–¿Nivel de inglés?

–Medio.

–Utilice 'understand' en una frase.

–Estoy buscando a mis amigos peor no sé understand.

Pero en política es un clásico, porque a menudo se empieza demasiado pronto desgraciadamente dando de lado a los estudios, y porque necesitan prestigiarse ante los ciudadanos al estar muy expuestos. Si a eso se une que este es un país en que la verdad nunca ha sido una gran exigencia moral –aunque nadie pudo imaginar que se llegaría a las cotas del sanchismo– pues ahí está el mal extendido. Noelia Núñez ha marcado una cota, y eso ha hecho recordar otros casos como el del presidente andaluz que ya corrigió hace años, pero también Pedro Sánchez con su tesis plagiada y sus tres másteres falsos que sólo eran cursos, igual que el de Óscar Puente en una fundación del PSOE bajo la dirección de Tezanos, o Patxi López atribuyéndose haber estudiado una ingeniería que nunca sacó, o Pilar Bernabé, figura emergente del PSOE, que se ha atribuido dos títulos falsos como Noelia Núñez, y alguno se sigue atribuyendo en Linkedin. La estrategia perruna del PSOE de considerar esto como un mal del PP sólo puede entenderse por la confianza que tienen en el sectarismo de su clientela.

Mientras unos y otros siguen lanzándose sus títulos a la cabeza, la izquierda reabre otro debate estupefaciente: considerar clasista esta titulitis y, de hecho, defender que «ni tener estudios te hace más valioso para hacer política ni no tenerlos te hace menos» (Irene Montero). Qué cosas. Va de suyo que la formación es un valor, aunque no sea un requisito. Y está muy bien que en el Congreso haya una limpiadora o un albañil como plantea Yolanda Díaz, pero en la medida en que aporte inteligencia, conciencia y sensibilidad. Ahí está Santos Cerdán con su FP en electrónica. El título puede hacerte mejor, pero no es una garantía. Y qué más da que el ex ministro de Hacienda tuviera el grado de doctor en Economía y fuese catedrático si iba a corromperse, o que la vigente ministra de Hacienda tenga un título si incumple el mandato constitucional de presentar presupuestos y está dispuesta a dar la llave de la caja única al secesionismo catalán para seguir en el poder. No es el título, sino la actitud, la vergüenza.