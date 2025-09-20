Suscríbete a
ojo de halcón

La obsesión del adelanto electoral

Nadie identificaría al presidente andaluz como un tipo displicente, distante y desganado

Teodoro León Gross

Teodoro León Gross

A los dirigentes políticos andaluces de la oposición habría que decirles aquello de Felipe II a los embajadores: «Sosegaos». La ansiedad es absurda. Nada hace pensar en un adelanto electoral como para estar ya viendo los fantasmas de las urnas y agitando el espantajo. Esta ... semana, un error popular en Castilla y León despertó la fecha del 15 de marzo también en Andalucía, fantaseando con un plebiscito conjunto contra el sanchismo. Ganas de ver fantasmas. Ahora mismo sólo hay un factor que supondría un adelanto en Andalucía y es que Sánchez convoque elecciones generales. En ese caso se le evitaría a los ciudadanos el cansancio de una doble campaña; y se presume además un motivo táctico añadido: aprovechar el 'castigo' a Sánchez sin dejar que el votante lo satisfaga en las generales y se relaje en las andaluzas.

