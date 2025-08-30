La política es un descalzaperros cotidiano, pero nada como un curso electoral, como el que comienza, para convertir el día a día en un aquelarre sacando todos los demonios a escena. Andalucía enfrenta un año de aúpa. Las malas expectativas de María Jesús Montero sólo ... aumentarán la áspera beligerancia del PSOE; y el PP hurgará con vinagre en la herida de la candidata sanchista de bandera. El frente de batalla estará lejos de la gestión, con sus luces y sombras. Es verdad que el Gobierno andaluz ha tratado de colocar en agenda su balance ante el próximo examen electoral, pero la política compite por la atención con metralla, y no es fácil que estos datos penetren en la conversación pública como querrían los gobernantes andaluces para definir la percepción de la realidad:

–Hay más riqueza económica en Andalucía. El PIB crece sobre la media nacional. Entre 2019 y 2024, un 9,6%, al borde de los dos dígitos. El pasado año, una décima más hasta el 3,3%.

–La convergencia a ese ritmo se fía demasiado larga, pero hay convergencia. En 2023, el PIB per cápita aumentó un 8%, sobre la media nacional. Ha pasado del 81,7 al 85,9 en 2023. Claro que querríamos más, y desde luego no menos.

–La renta por hogar ha aumentado más de un 25% entre 2019 y 2023.

–Andalucía es la segunda comunidad más competitiva fiscalmente del régimen común. Después de haber estado muchos años en la de mayor presión. Ha pasado del puesto octavo al segundo actual.

–En 2023 se había ganado un 22% de contribuyentes. Y respecto a 2018, la recaudación subió un 50%.

–El paro, que es el mayor agujero negro de la realidad social andaluza, mejora significativamente, aunque aún con valores malos. La tasa ha bajado del 22% al 16%. Los desempleados, que superaban los 800.000 de largo, están a punto de bajar de la cota histórica de 600.000.

–Andalucía supera, por primera vez, los 3,5 millones de cotizantes. Casi medio millón desde 2019.

–Andalucía lidera el ranking de autónomos, cerca de 600.000. No siempre un autónomo es un éxito, pero globalmente supone un indicador saludable.

–Es la segunda comunidad en empresas activas. 8 de cada 10 empresas inscritas en la Seguridad Social el año pasado eran andaluzas.

–Andalucía alcanza el mejor sexenio en exportaciones de su historia. En 2022 y 2024 se superaron los cuarenta mil millones.

–La tasa de abandono escolar ha bajado del 22% al 15,5%. Está a dos puntos y medio de converger con la media nacional.

–La escolarización de 0 a 3 años supera en diez puntos la media nacional. Ha aumentado en 13 puntos.

–La tasa de titulación entre 20 y 24 años es del 77%. A dos puntos de converger.

–Mejor plantilla de profesores: 6.400 docentes más que en 2018.

–El gasto sanitario por habitante ha aumentado un 51% desde 2018. Casi 600 euros per cápita.

–La plantilla sanitaria roza los 130.000. En 2018 no llegaba a 100.000.

–Andalucía se ha convertido en la comunidad con menos burocracia. 850 medidas de simplificación, modificando decenas de leyes, normas y decretos.

–La deuda está dos puntos por debajo de la media nacional; y es la mejor de las infrafinanciadas. Mejor la solvencia financiera, según Standard & Poor's o Moody's.

Claro que al Gobierno andaluz le gustaría que su Retablo de las Maravillas permeara en la opinión pública. Por más que detrás de estos datos, que sin duda describen un ciclo de progreso dinámico y mayor bienestar, hay también fracasos y problemas reales que no maquillan las estadísticas. La sanidad lastrada desde la pandemia arrastra el problema estructural de las listas de espera, aunque se hayan reducido significativamente las quirúrgicas; los datos de PISA delatan que no se desatascan las rémoras educativas, y además la bioclimatización de las aulas es demasiado lenta; las listas de espera en dependencia resultan terribles… En el capítulo de corrupción sí se ha pasado contundentemente de un ciclo tortuoso a un periodo de expediente limpio, aunque haya episodios incómodos a los que lógicamente trata de poner altavoz la oposición, a menudo con sobreactuaciones contraproducentes.

Siempre será un debate necesario si estos años se ha cambiado y progresado tanto como se debería, e incluso evaluar si hay riesgo de incurrir de nuevo en la paradoja de la satisfacción. Pero el debate de la realidad está fuera de foco. A la oposición no le interesa un diálogo constructivo, sino un clima crispado de tono bronco para proyectar la imagen crítica de una comunidad con muchos frentes abiertos. De momento, eso sí, chocan con la valoración notable de presidente, al que es poco probable que deterioren acusándolo de falso moderado. Y a su vez el Gobierno andaluz también parece cómodo con exprimir la rentabilidad de una candidata débil que ha fracasado en su gestión con los Presupuestos y que simboliza el entreguismo a Cataluña y País Vasco. María Jesús Montero exhibe estos días la quita de la deuda, pero hay dos hechos inequívocos en su contra: ella misma negaba en la Junta que esto compensara la falta de un nuevo modelo de financiación, como ahora está sucediendo… y además no ha hecho esto por el bien de Andalucía, aunque le beneficie indirectamente, sino por exigencia de Esquerra como pago por investir a Illa. Y eso sí que ha permeado en la opinión pública, como el reparto de menores en pago a Junts, que no van a tapar acusando de xenófobo a Juanma Moreno. O el desastre ferroviario hacia el sur. En definitiva María Jesús Montero habla de trato equitativo para Andalucía, pero no se lo cree ni el votante socialista. Y todo esto marca ya el comienzo del curso, como seguramente marcará el curso completo hasta la cita con las urnas.