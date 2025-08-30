Suscríbete a
ABC Premium

OJO DE HALCÓN

Metralla para un año electoral

El desempleo mejora significativamente, aunque tiene aún valores malos

En el capítulo de corrupción sí se ha pasado de un ciclo tortuoso a un periodo de expediente limpio

Metralla para un año electoral
JUAN FLORES
Teodoro León Gross

Teodoro León Gross

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La política es un descalzaperros cotidiano, pero nada como un curso electoral, como el que comienza, para convertir el día a día en un aquelarre sacando todos los demonios a escena. Andalucía enfrenta un año de aúpa. Las malas expectativas de María Jesús Montero sólo ... aumentarán la áspera beligerancia del PSOE; y el PP hurgará con vinagre en la herida de la candidata sanchista de bandera. El frente de batalla estará lejos de la gestión, con sus luces y sombras. Es verdad que el Gobierno andaluz ha tratado de colocar en agenda su balance ante el próximo examen electoral, pero la política compite por la atención con metralla, y no es fácil que estos datos penetren en la conversación pública como querrían los gobernantes andaluces para definir la percepción de la realidad:

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app