María Jesús Montero apurará en el Ministerio hasta las elecciones. ¿Por qué? La pregunta es pertinente. En definitiva, ni las listas de espera, ni el ruido parlamentario, ni los viajes del presidente, ni los datos de empleo, ni la convergencia, ni los matices cada vez ... de brocha gorda con la inmigración… el factor más disruptivo en la política andaluza ante el curso final de la legislatura andaluza, el de mayor incertidumbre, es el Factor Montero. Hasta ahora pinta mal, y así lo constatan los sondeos. Y precisamente por eso, ¿qué sentido tendría perseverar en esa apuesta en apariencia perdedora? Hoy disputar Andalucía desde el puente de mando del sanchismo es como pelear con una mano atada a la espalda, o ambas… ¿Por qué hacerlo entonces?

Lo cierto es que María Jesús Montero ha dejado claro que se mantendrá en el Ministerio hasta el final. La decisión plantea un silogismo demasiado obvio, o incluso una obviedad sin más: si una vez designada candidata socialista a la Junta de Andalucía en las elecciones, ella prefiere continuar en un cargo que ahora mismo supone un lastre, en lugar de renunciar para tratar de mejorar sus opciones electorales con un discurso andalucista creíble… sólo puede significar que se guarda una carta en la manga con la que espera tener mejores opciones. De momento, eso sí, parece una hipótesis delirante, porque sigue creciendo el entreguismo sanchista al nacionalismo catalán y vasco, perjudicando a Andalucía directamente y traicionando todos sus principios para comprar esos votos a cambio de privilegios territoriales de manera impúdica. Cuesta creer que se pueda competir en Andalucía con ese balance. Y a pesar de todo, ella sigue y va a seguir ahí. ¿Por qué? Esa es la cuestión.

La idea lógica es: visibilidad. Y tiene sentido. Como candidata, sus espacios serían limitados. Como todopoderosa ministra de Hacienda, se asegura mucha mucha cobertura mediática. De hecho, como vicepresidenta, puede disputarle los protocolos a Juanma Moreno, con escenas a veces esperpénticas e incluso mezquinas, que no siempre le saldrán a ganar. En todo caso, sí, esto va de suyo: el ministerio le garantiza visibilidad. Pero ¿compensa? En definitiva, la visibilidad de algo negativo, que te perjudica como candidata andaluza, tiene un interés más que discutible. De hecho, con toda esa visibilidad no ha dejado de caer en los sondeos. Ni siquiera hubo 'efecto champagne' al llegar. El PSOE es ahora mismo un partido catalanovasquizado, que ha atado su supervivencia en el poder al nacionalismo, y la mayoría de andaluces tiene motivos para sentirse agraviados. En efecto, como apunta Narciso Michavila, más que la corrupción, esto llevará a la candidata socialista al fracaso. De ahí que cualquier análisis de ventajas-inconvenientes, de pros y contras, cuestionaría la decisión de Marisú Montero de quedarse en el Gobierno.

Es lógico suponer que los socialistas hacen un análisis diferente. Y que ese análisis parte de otra obviedad: ni ella ni su equipo consideran que exista la menor posibilidad de disputar la presidencia. Eso está descartadísimo. Pero eso no significa que renuncien a pelear. Su primer objetivo es que el PP se deje un escaño en cuatro provincias para perder la mayoría absoluta, y forzar que la investidura incluya a Vox para debilitar la figura de Juanma Moreno. Aquí sí se puede entender mejor la decisión de quedarse en el Ministerio de Hacienda. Sabe que eso tiene un coste alto para lograr ella un buen resultado; pero le da oportunidades para empeorar el resultado de Juanma Moreno. Ahora, cuando acusan a éste de facha y de radical, suena a argumentario hueco que provoca más que nada chanzas, pero eso cambiaría si Moreno necesita los votos de Vox tras las próximas elecciones. Blanco y en botella. De hecho, el PSOE lleva tiempo engordando a Vox como estrategia nacional de polarización. Y quizá ya no moviliza tanto a su electorado como en 2023 –el voto de las mujeres y los jóvenes se ha alejado de la papeleta socialista– pero sí pone difícil al PP evitar la alianza con la extrema derecha.

Cobra sentido que María Jesús Montero crea que desde Moncloa tiene más opciones de castigar a Juanma Moreno, por más que también se castigue a sí misma. Y por eso se aferra al ministerio hasta el final. No obstante, asume dos riesgos, aunque desiguales. El primero, que Vox se acerque al sorpasso. Sería un fracaso mítico si el partido hegemónico en Andalucía durante décadas se desploma de esa manera. Parece muy difícil que le suceda como en Madrid o Galicia y llegue a ser tercera fuerza, no por su izquierda sino por la derecha, algo cada vez menos excepcional en Europa. En todo caso, simplemente con que suceda en alguna provincia, ya se considerará desastroso, y es posible que le ocurra no sólo en Almería. El otro riesgo es que Juanma Moreno renuncie a gobernar con los votos de Vox por convicción, con un órdago que la sombra de una repetición electoral.

Lo que parece claro es que María Jesús Moreno no se quedaría en el Ministerio sin una carta en la manga. De algún modo utilizará el Ministerio de Hacienda, el BOE, para una operación contra Juanma Moreno y el Gobierno andaluz. Eso está descontado. Sin duda en Sal Telmo saben que sucederá y que apuntará directamente a desestabilizar el perfil moderado del líder del PP andaluz. La clase de batalla que el PSOE sabe manejar y que explica por qué Montero se queda en el puente de mando del sanchismo tan peligroso en este momento para disputar las urnas en Andalucía.