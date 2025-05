No es fácil recordar la última vez que uno le oyó a Juanma Moreno hablar con determinación sobre Educación, Sanidad, Empleo o Industria. No ya Energía, Innovación, Pesca, sino cualquiera de las competencias mayores para la gestión de los grandes servicios sociales desde la Junta ... de Andalucía. En cambio, declaraciones sobre la amnistía, sobre Sánchez, sobre Puigdemont, sobre la lógica perversa de la investidura... ahí cualquiera puede recordar un puñado de mensajes con la contundencia de un crochet de Tyson y certeros como un jab de Alí.

Ah, sí, el día 12 de septiembre, hace veinte, anunció la compra de la finca Veta La Palma para incorporar terreno inundable al Parque de Doñana, con gran eco. Y eso es de Medio Ambiente. También ha hecho una reclamación constante sobre la sequía, apelando al reconocimiento de la singularidad regional, pero más como crítica al Gobierno por la falta de inversiones que haciendo balance de gestión. Y conste que la Junta ha invertido algunos cientos de millones.

¿Algo más?

En cambio, de la formación del Gobierno de España hay hasta aburrirse. El jueves, en la sesión de control, antes del choque con la proposición de ley del PP sobre la amnistía, dejó un mensaje muy repetido, con eco altisonante: «¿No hay nadie en el Partido Socialista capaz de reaccionar ante esta situación? ¿No hay nadie en el Partido Socialista que diga: oiga, hasta aquí!? Es que por encima de Sánchez está la dignidad de Andalucía, está la dignidad de España y está también la dignidad del Partido Socialista, ¡defiéndanla, defiéndanla!». También, el miércoles, en una entrevista en el transcurso de la investidura: «Fui diputado 11 años y todo lo que había llegado a admirar incluso del PSOE me he dado cuenta de que lo ha perdido». El martes, en el Congreso, lo mismo. Y el fin de semana en el acto de Madrid contra la amnistía: «no vamos a tolerar desigualdad entre españoles y no vamos a tolerar privilegios para unos territorios de España». Y suma y sigue.

No, no se trata de reprochar a Juanma Moreno dar relevancia a esto. De hecho, vaya por delante un triple apunte: 1) La investidura vía chantaje del independentismo, con un peaje elevadísimo que afecta al propio estado de Derecho, tiene trascendencia extraordinaria para todos los españoles; 2) Y tiene un impacto formidable, no ideológico sino material, en los intereses de Andalucía; y 3) Los periodistas finalmente somos quienes seleccionamos los titulares, y a menudo ponemos el foco donde hay más ruido.

Con todo, es evidente que si la Junta de Andalucía se propusiera proyectar un mensaje relevante sobre Sanidad o sobre Empleo, sobre Energía o sobre Agricultura, tiene resortes sobrados para colocarlo en la agenda. Y no ha sucedido así. Hayan hablado o no, se ha quedado en el limbo. Desde la compra de la finca en Isla Mayor, apenas hay una declaración destacada sobre la gestión autonómica del presidente andaluz o de un consejero.

No se trata de restar relevancia a las exigencias independentistas, que incluyen asimetrías y una deuda histórica que debería haber provocado una reacción fulminante del socialismo andaluz en lugar de enredarse en piruetas de humo. Se trata de amenazas muy reales para Andalucía, no meras sospechas retóricas, y en estas cosas es un error, acreditado históricamente, esperar a que el desastre se consume para lanzar las advertencias. La impostura del actual socialismo andaluz está descontada, con la descarada complicidad de María Jesús Montero, el seguidismo de Juan Espadas, la pirotecnia de Mario Jiménez o los decibelios de Ángeles Férriz.

Pero Juanma Moreno es, y resulta casi ridículo mencionarlo, presidente de Andalucía. An-da-lu-cí-a. Desde hace 435 días lo hace con una mayoría absoluta que le libera de negociaciones enredadas y le permite desplegar una agenda propia. ¿Cuál es esa agenda? Las fuentes de San Telmo pueden reclamar, con razón, que hay un gabinete más técnico que político que, por tanto, fue seleccionado para anteponer los resultados reales a los resultados mediáticos. Muy bien ¿Pero cuáles son esos resultados? ¿Cuál es el balance?

Ah, sí, se han inaugurado unos kilómetros de autovía en Almanzora. Y el SAS está con la licitación dos acuerdos marco para concertar pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas contra las listas de espera.

Ya no es que más de un año después puedas preguntar sin ningún éxito quién es titular de Salud, quién de Inclusión Social, quién de Industria, y Energía, quién de Empleo, quién de... No viceconsejeros, secretarios generales o directores, sino consejeros en un Gobierno de 13 nombres. Y se podría seguir. No se hagan trampas al solitario recordando que esto ha podido suceder otras veces, quizá casi siempre, porque se trata de que sucede ahora. Juanma Moreno ha capitalizado los mensajes políticos, y Antonio Sanz y Ramón Fernández-Pacheco como portavoz ponen el único contrapunto. Si hay gestión, no hay percepción de esa gestión. Esto es lo preocupante: ya no que no se sepa quiénes son, sino que no se sepa qué están haciendo.